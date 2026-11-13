В текущем году объем выдач ипотеки на ИЖС составит порядка 280 млрд руб., что на треть выше результата 2025 года. Такой прогноз дали представители ВТБ в ходе «Строительной недели» БРИКС в Казани. Банк развивает кредитование подрядчиков с использованием эскроу-счетов. Год к году объем заключенных соглашений с подрядчиками на строительство частных домов вырос в четыре раза и достиг 11,4 млрд руб. Ставка начинается от 6% годовых. «Банковское финансирование помогает подрядчикам развивать бизнес и строить больше частных домов, а покупателям — приобретать жилье с использованием безопасных расчетов через эскроу-счета», — рассказал руководитель департамента кредитования регионального бизнеса, старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.