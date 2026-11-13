Корпоративные новости на “Ъ FM”
В текущем году объем выдач ипотеки на ИЖС составит порядка 280 млрд руб., что на треть выше результата 2025 года. Такой прогноз дали представители ВТБ в ходе «Строительной недели» БРИКС в Казани. Банк развивает кредитование подрядчиков с использованием эскроу-счетов. Год к году объем заключенных соглашений с подрядчиками на строительство частных домов вырос в четыре раза и достиг 11,4 млрд руб. Ставка начинается от 6% годовых. «Банковское финансирование помогает подрядчикам развивать бизнес и строить больше частных домов, а покупателям — приобретать жилье с использованием безопасных расчетов через эскроу-счета», — рассказал руководитель департамента кредитования регионального бизнеса, старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.
Часть федеральной трассы М-5 «Урал» с 20-го по 100-й км передадут в доверительное управление госкомпании «Автодор». Это позволит обеспечить качественное содержание трассы, повысить безопасность движения и организовать финансирование будущих ремонтов за счет внебюджетных источников. Передача участка сформирует единый транспортный коридор от МКАД до Коломны.
Второй серийный импортозамещенный Superjet совершит полет до конца года. Специалисты филиала компании «Яковлев»—«Региональные самолеты» проводят наземные отработки систем и оборудования. Лайнер оснащен новым отечественным двигателем, а также компонентами и системами российского производства, включая пассажирский салон.