Lumen, Billy’s Band, «Лиля» и «Интуиция» с Хабенским и Цыпкиным
Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 ноября
В Екатеринбурге выступят группы Lumen, W24, Billy’s Band и Эндрю Дональдс. В музеях пройдут экскурсии по выставкам «10 печатных историй», «Наука в большом городе», «Временные явления» и экспозиции Кати Медведевой. В театрах покажут спектакли «Калиф-аист», «Над пропастью во ржи» и представят литературный проект «Интуиция» с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным. В кино покажут фильмы «Лиля», «Рождение империи» и «Битва моторов». А лекторы расскажут о русской прозе, группе «Звуки Му» и творчестве Исидора Фрих-Хара. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Концерты
В Доме Simple Music 15 ноября сыграют классическую музыку в рамках программы «Сны Миядзаки». Слушатели погрузятся в атмосферу фильмов японского режиссера и обладателя премии «Оскар» Хаяо Миядзаки. Билеты — от 1,6 тыс. до 2,6 тыс. руб.
В клубе «Свобода» 18 ноября выступит группа Lumen в рамках тура «Любовь и красота». Музыканты исполнят хиты «Можно!», «Дотла», «Ваще» вместе с новыми песнями. Билеты — от 2,8 тыс. до 5,5 тыс. руб.
В рок-зале Музея андеграунда 14 ноября пройдет концерт группы Funk Power с трибьютом Джеймсу Брауну. Музыкант вошел в историю как крестный отец фанка и соула, «Мистер Динамит» и один из самых влиятельных исполнителей в истории музыки. Билеты — 600 руб.
На сцене Дворца молодежи 19 ноября состоится концерт Эндрю Дональдса. Со сцены прозвучат мировые шедевры проекта Enigma и сольные хиты исполнителя в сопровождении струнного оркестра и детского хора. Билеты — от 3 тыс. руб.
На падел-арене РМК 20 ноября, в честь открытия главного турнира российского падела, выступит певица Севиль из группы Artik & Asti. Билеты на концерт организаторы будут раздавать бесплатно в дни первых матчей на падел-арене с 16 по 19 ноября.
В «Джой пабе» 20 ноября выступит группа Billy’s Band. Слушателей ждет атмосфера довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйтса, легкая джазовая грусть и тяжелая рок-н-ролльная романтика в исполнении вокалиста Билли Новика, саксофониста Михаила Жидких и нового гитариста коллектива — Марса Ковалевского. Билеты — от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.
В Event Hall 20 ноября выступит южнокорейская айдол-рок-группа W24. В рамках четвертого мини-тура по России группа представит программу, которая объединит в себе не только полюбившиеся хиты, но и обновленный звук. Билеты — от 3 тыс. до 8 тыс. руб.
Выставки и экскурсии
В арт-галерее Ельцин-центра 14 ноября состоится экскурсия по выставке «10 печатных историй». Проект знакомит с историей лаборатории печатного искусства ПиранезиLAB. Найти связи между печатными техниками и авторскими практиками помогут работы Эрика Булатова, Никиты Алексеева, Игоря Макаревича, Бориса Орлова, Виталия Пушницкого и работы других авторов, которые были созданы в стенах мастерской. Билеты — 350 руб.
В креативном кластере «Л52» (площадка Музея истории Екатеринбурга) 15 ноября пройдет экскурсия по выставке «Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска». Куратор расскажет о становлении Екатеринбурга (Свердловска) в качестве города инженеров, конструкторов, ученых и студентов. Билеты — от 150 до 300 руб. (вход в музей), 200 руб. (экскурсия).
В «Синара Арт» 19 ноября пройдет экскурсия по выставке «Временные явления». Зрители увидят работы художников свердловского, ленинградского и московского андеграунда, представителей уральской современной школы и мастеров современного отечественного искусства. Билеты — 500 руб.
В Музее наивного искусства 19 ноября состоится экскурсия по масштабной персональной выставке Кати Медведевой, приуроченной к 90-летию художницы. Билеты — 150 руб. (льготный) и 250 руб. (полный).
Спектакли и перфомансы
В малом зале Театра музыкальной комедии 14 ноября группа «Изумруд» представит программу «Рапсодия в стиле рок». Коллектив сыграет мировые хиты культовых групп, таких как Queen, Muse, Radiohead, Nirvana, The White Stripes и Элвиса Пресли в «изумрудных» версиях. Отдельной частью шоу станут шедевры мировой музыкальной классики в рок-обработках и авторские композиции барабанщика Евгения Ханчина. Билеты — 1,3 тыс. руб.
На сцене Екатеринбургского театра кукол 15 ноября состоится показ спектакля «Калиф-аист». Зрители увидят красочные волшебные миры, манящие тайнами Востока. Герои расскажут историю об испытании человека властью и силой. Билеты — от 650 руб. до 850 руб.
В Окружном доме офицеров 16 ноября представят спектакль «Над пропастью во ржи» режиссера Дмитрия Зимина. Это захватывающее путешествие в хрупкий, противоречивый мир главного героя, 17-летнего Холдена Колфилда. Билеты — от 700 до 1,5 тыс. руб.
В ККТ «Космос» 18 ноября состоится показ интерактивного литературно-театрального проекта «Интуиция». Его участниками станут известные актеры — Константин Хабенский и Татьяна Малинникова. К ним присоединится автор Александр Цыпкин. Они будут читать монологи людей, которые попали на тот свет и делятся своими последними воспоминаниями об этом дне, раскаиваясь, что не успели совершить какую-то мелочь. Билеты — от 2 тыс. до 4 тыс. руб.
На сцене Театра драмы 19 ноября покажут постановку «Все мои сыновья» режиссера Сергея Логачева. В основе сюжета лежит одноименная пьеса Артура Миллера, представленная в новом переводе. Это история семьи Келлеров, чья жизнь рушится под тяжестью прошлого. Билеты — от 300 до 1,4 тыс. руб.
Кино
В кинотеатре «Пассаж Синема» с 14 ноября будет в прокате фильм «Лиля». Это байопик о главной музе поэта Владимира Маяковского — Лиле Брик. Билеты — 600 руб.
В кинозале Ельцин-центра с 20 ноября будут показывать документальный фильм про скандальный стартап Элизабет Холмс. Она была одной из самых молодых миллиардеров мира, пока ее компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Билеты — от 400 до 500 руб.
В кинозале «Континент синема» ТРЦ «Алатырь» с 14 ноября покажут фильм «Рождение империи». По сюжету, вернувшись на родину после Великого посольства, Петр I вступает в затяжную войну со Швецией. Только на пути к великой победе ему придется справиться с разочарованием, обманом и предательством. Билеты — от 250 до 820 руб.
В кинотеатре «Каро» 14 ноября покажут фильм «Битва моторов». Это история о людях, которые создали первый российский серийный автомобиль «Руссо-Балт». Билеты — от 320 руб. до 640 тыс. руб.
Лекции
В образовательном центре Ельцин-центра 15 ноября состоится лекция кандидата филологических наук Нины Щербак — «От Достоевского до Набокова: как русская проза меняла детектив». Билет — 300 руб.
В рок-зале Музея андеграунда 15 ноября пройдет лекция Александра Кушнира про группу «Звуки Му». Музыкальный продюсер, журналист и автор книг по истории русского рока расскажет о ключевых этапах восхождения рок-банды. Билеты — 600 руб.
В Музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 18 ноября состоится лекция Эрны Хисамутдиновой про творчество самобытного мастера Исидора Фрих-Хара. Эксперт расскажет об уникальном майоликовом панно «Праздник» из собрания ЕМИИ. Билеты — 250 руб. (льготный), 500 руб. (полный).
Фестивали
В молодежном кластере «Салют» 14 ноября пройдет финал проекта Свердловского областного краеведческого музея — слет «МедиаПик». Студенты и школьники представят историко-культурное наследие Урала в современных медиа форматах. Вход свободный по регистрации.
В креативном кластере «Л52» (площадке Музея истории Екатеринбурга) 14 и 15 ноября пройдет девятый фестиваль науки «Кстати». Темой этого года стала «Наука будущего». Марафон научно-популярных форматов объединит ученых, промышленные предприятия, вузы и горожан. Вход свободный по регистрации.