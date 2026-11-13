Lumen, Billy’s Band, «Лиля» и «Интуиция» с Хабенским и Цыпкиным

В Екатеринбурге выступят группы Lumen, W24, Billy’s Band и Эндрю Дональдс. В музеях пройдут экскурсии по выставкам «10 печатных историй», «Наука в большом городе», «Временные явления» и экспозиции Кати Медведевой. В театрах покажут спектакли «Калиф-аист», «Над пропастью во ржи» и представят литературный проект «Интуиция» с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным. В кино покажут фильмы «Лиля», «Рождение империи» и «Битва моторов». А лекторы расскажут о русской прозе, группе «Звуки Му» и творчестве Исидора Фрих-Хара. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».