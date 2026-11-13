В Липецкой области ищут подрядчиков для содержания дорог за 1,9 млрд рублей

Подрядчикам предстоит круглогодично следить за состоянием дорожного полотна, мостов и водопропускных труб, устранять выбоины, трещины и повреждения обочин, очищать кюветы и водоотводные канавы. В теплый сезон победители тендеров будут косить траву, вырубать кустарник, обслуживать дорожные знаки, ограждения, светофоры, линии освещения и автобусные остановки. Зимой дороги и мосты необходимо очищать от снега и льда, устранять заносы и обрабатывать покрытие противогололедными материалами. Для этого подрядчики должны будут организовать круглосуточное дежурство механизированных бригад и заранее заготовить необходимые материалы.