В Липецкой области ищут подрядчиков для содержания дорог за 1,9 млрд рублей
Казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило два открытых конкурса на содержание региональных дорог общей протяженностью 2,9 тыс. км, сооружений на них и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения в 2027–2028 годах. Совокупная начальная цена контрактов составляет 1,87 млрд руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Начальная цена первого лота составляет 923,6 млн руб., второго — 947,3 млн руб.
Подрядчикам предстоит круглогодично следить за состоянием дорожного полотна, мостов и водопропускных труб, устранять выбоины, трещины и повреждения обочин, очищать кюветы и водоотводные канавы. В теплый сезон победители тендеров будут косить траву, вырубать кустарник, обслуживать дорожные знаки, ограждения, светофоры, линии освещения и автобусные остановки. Зимой дороги и мосты необходимо очищать от снега и льда, устранять заносы и обрабатывать покрытие противогололедными материалами. Для этого подрядчики должны будут организовать круглосуточное дежурство механизированных бригад и заранее заготовить необходимые материалы.
Согласно проектам контрактов, услуги будут оказывать в два этапа: с 1 января по 15 декабря 2027 года и с 16 декабря 2027 года по 31 декабря 2028 года. Финансирование предусмотрено из областного бюджета.
Заявки на участие принимаются до 30 ноября, итоги планируется подвести 3 декабря.
Вчера «Липецкавтодор» объявил конкурс на ремонт 45,9 км региональных дорог в рамках четвертой очереди. Работы в разных округах области планируется выполнить с 1 апреля по 29 октября 2027 года. Начальная цена контракта составляет 953,6 млн руб.