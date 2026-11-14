Экс-главный тренер «Ижстали» Александр Смагин стал спортивным директором ХК

Александр Смагин родился в Ижевске в январе 1971 года. «Воспитанник ижевской школы хоккея, один из самых ярких форвардов и успешных тренеров в постсоветской истории клуба»,— говорится в сообщении пресс-службы «сталеваров». В составе ижевской команды он провел 11 сезонов — с 1995/96 до 2003/04, в 2000/01 играл за нижнекамский «Нефтехимик». Он сыграл 512 матчей, забил 197 голов и отдал 197 голевых передач. Считался лучшим бомбардиром и снайпером команды.