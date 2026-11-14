Экс-главный тренер «Ижстали» Александр Смагин стал спортивным директором ХК
Ранее он был генеральным менеджером «Зауралья»
Бывший игрок и экс-главный тренер «Ижстали» Александр Смагин стал спортивным директором хоккейного клуба. Господин Смагин займется подбором игроков, формированием состава команды и повышением качества работы тренерского штаба. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.
На этом посту с февраля 2025 года находился Константин Турукин. Он продолжит курировать селекционную работу и сосредоточится на атакующих действиях команды.
Александр Смагин родился в Ижевске в январе 1971 года. «Воспитанник ижевской школы хоккея, один из самых ярких форвардов и успешных тренеров в постсоветской истории клуба»,— говорится в сообщении пресс-службы «сталеваров». В составе ижевской команды он провел 11 сезонов — с 1995/96 до 2003/04, в 2000/01 играл за нижнекамский «Нефтехимик». Он сыграл 512 матчей, забил 197 голов и отдал 197 голевых передач. Считался лучшим бомбардиром и снайпером команды.
В 2006—2011 годах господин Смагин был главным тренером ХК. Позже стал тренером в пермском «Молоте», а в 2013-м перешел в курганское «Зауралье» на пост генерального менеджера. В 2020 году работал там главным тренером. Потом вновь вернулся к предыдущей должности в ХК.
Сейчас «Ижсталь» занимает 29-е место в таблице Всероссийской хоккейной лиги. В сезоне 2026/27 ижевская команда провела 22 матча, из них 6 — выиграла. В активе «сталеваров» 14 очков. Для сравнения, первое место в рейтинге занимают «Омские крылья», которые в этом сезоне набрали 37 поинтов.