Генконсул Вьетнама покидает Екатеринбург после двух лет работы

«Благодарю вас и ваших коллег за плодотворную работу, за открытость и профессионализм. Мы надеемся, что вы не потеряете связь со Средним Уралом и рассчитываем на ваше дальнейшее содействие в вопросах укрепления сотрудничества региона с Вьетнамом»,— сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.