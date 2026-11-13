Генконсул Вьетнама покидает Екатеринбург после двух лет работы
Генеральный консул Вьетнама Нгуен Май Хыонг завершает дипломатическую миссию в Екатеринбурге и возвращается на родину. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В связи с окончанием срока полномочий заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин провел с дипломатом рабочую встречу. Стороны подвели итоги сотрудничества Свердловской области с Вьетнамом и обсудили перспективы развития экономических и гуманитарных связей.
«Благодарю вас и ваших коллег за плодотворную работу, за открытость и профессионализм. Мы надеемся, что вы не потеряете связь со Средним Уралом и рассчитываем на ваше дальнейшее содействие в вопросах укрепления сотрудничества региона с Вьетнамом»,— сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
По данным министра международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслава Ярина, по итогам 2025 года Вьетнам вошел в двадцатку крупнейших торговых партнеров Свердловской области. Товарооборот между сторонами ежегодно растет, а вьетнамские деловые круги регулярно участвуют в выставке «Иннопром».
На встрече также обсудили результаты бизнес-миссии свердловских предприятий в Ханой. Сейчас стороны прорабатывают возможности поставок из Вьетнама высокотехнологичного оборудования и размещения небольших производств в специальных экономических зонах страны.
Нгуен Май Хыонг работала в Екатеринбурге с июля 2024 года. Генеральное консульство Вьетнама действует в городе с 2007 года. Его округ включает несколько регионов России.