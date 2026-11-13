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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
ЖизньПотери

Умерла балетмейстер-репетитор Мариинского театра Нина Ухова

Ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра Нина Ухова. Ей было 95 лет. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким балетмейстера, ее коллегам, друзьям, многочисленным воспитанникам. О дате и месте прощания руководство сообщит позже.
Нина Ухова

Нина Ухова

Мариинский театр

«Выдающийся, чуткий педагог, она воспитала несколько поколений мариинского кордебалета — число учеников Нины Федоровны измеряется множеством десятков. И каждый, кто работал с ней, с теплом и глубоким чувством благодарности вспоминает учителя»,— отмечается в сообщении на сайте театра.
Нина Ухова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1950 году и была принята в труппу Кировского (Мариинского) театра. До 1972 года она играла ведущие роли в балетных спектаклях театра. Балетмейстером-репетитором стала в 1977 году. В 1983 году ее удостоили звания заслуженной артистки РСФСР, в 2011 — заслуженного деятеля искусств России.
Театр