Умерла балетмейстер-репетитор Мариинского театра Нина Ухова

Нина Ухова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1950 году и была принята в труппу Кировского (Мариинского) театра. До 1972 года она играла ведущие роли в балетных спектаклях театра. Балетмейстером-репетитором стала в 1977 году. В 1983 году ее удостоили звания заслуженной артистки РСФСР, в 2011 — заслуженного деятеля искусств России.