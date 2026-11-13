Промышленников склоняют к постоянству

К нему присоединились 36 компаний розничной торговли и электронной коммерции (в том числе Wildberries, Ozon, «Перекресток» и «Вкусвилл»). Смысл инициативы — разделение ответственности за уплату налогов, возникающих при взаимодействии заказчика, которому представляется персонал, и частного агентства занятости. При таком формате привлечения работников (аутстаффинг) они работают под управлением заказчика, но числятся в штате агентства. Исполнители при этом могут являться самозанятыми, ИП и предпринимателями на «упрощенке», и считается, что это позволяет заказчику—получателю персонала экономить на налогах.