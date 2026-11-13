Промышленников склоняют к постоянству
Эксперимент по обелению рынка предоставления персонала расширен
Производственные предприятия смогут добровольно присоединиться к запущенному с 1 сентября 2026 года эксперименту Федеральной налоговой службы по обелению отрасли предоставления персонала. В ведомстве рассчитывают, что этот эксперимент позволит сократить масштабы экономии на налогах при предоставлении персонала компаниям частными агентствами занятости. Это, в свою очередь, сделает привлечение временных исполнителей работ менее привлекательной альтернативой «обычному» найму в штат.
О расширении состава участников эксперимента по обелению отрасли предоставления персонала замначальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам Алексей Ржевский сообщил на мероприятии ассоциации частных агентств занятости «Труд». «Мы провели отраслевой анализ заказчиков, которые пользуются услугами частных агентств занятости в части предоставления персонала, и оказалось, что в топ-3 секторов помимо розницы и коммерции входит промышленность»,— сказал Алексей Ржевский. Он сообщил, что приказ налогового ведомства о расширении эксперимента на производственную сферу уже подписан.
Эксперимент запущен приказом ФНС с 1 сентября и продлится один год.
К нему присоединились 36 компаний розничной торговли и электронной коммерции (в том числе Wildberries, Ozon, «Перекресток» и «Вкусвилл»). Смысл инициативы — разделение ответственности за уплату налогов, возникающих при взаимодействии заказчика, которому представляется персонал, и частного агентства занятости. При таком формате привлечения работников (аутстаффинг) они работают под управлением заказчика, но числятся в штате агентства. Исполнители при этом могут являться самозанятыми, ИП и предпринимателями на «упрощенке», и считается, что это позволяет заказчику—получателю персонала экономить на налогах.
Обычно агентство-аутсорсер само рассчитывает и уплачивает налоги за предоставленных исполнителей, но в рамках эксперимента заказчик на основании полученных от партнера данных также обязан исчислить часть налогов и перечислить их на единый налоговый счет аутсорсера. Доля такой нагрузки, которую берут на себя компании-заказчики, различается в зависимости от налогового режима исполнителя и составляет от 50% до 100%.
Сейчас вне эксперимента стоимость услуг агентств складывается из фонда оплаты труда работников, маржи агентства и НДС, что позволяет сохранять налоговую нагрузку с выплат на уровне 6%. В рамках эксперимента она заметно увеличивается, поскольку агентства вынуждены перечислять также НДФЛ и взносы на социальное страхование работников. Это позволяет устранить налоговую экономию и повышает стоимость услуг по предоставлению персонала, что, в свою очередь, делает их для компании-заказчика невыгодными по сравнению с наймом сотрудника в штат по трудовому договору.
По оценке ФНС, сейчас агентства занятости обслуживают почти 150 тыс. российских компаний-заказчиков, а выручка отрасли в 2025 году достигла 3,6 млрд руб.
Первые результаты эксперимента, как сообщил 11 ноября на форуме «День платформенной экономики» замглавы ФНС Тимур Шиналиев, уже показали рост налоговых поступлений от предприятий-участников в 3,3 раза в годовом выражении.
Руководитель портала «Самозанятость.онлайн» Арсений Беленький считает, что «эксперимент — не ситуативная инициатива, а звено в долгосрочной стратегии государства по цифровизации и детенизации финансовых потоков». Профессор Финансового университета Александр Сафонов полагает, что инициатива позволит прекратить перетоки на рынке труда, которые обусловлены не эффективностью предприятия, а налоговой экономией на фонде оплаты труда. «Сейчас, например, именно из-за этого промышленность, важный сектор национальной экономики, проигрывает ритейлу по уровню предлагаемых работникам зарплат»,— отмечает эксперт.