Экс-руководство липецкого «СУ-1» обвинили в попытке хищения 17 млн при ремонте дороги под Тамбовом
Под Тамбовом экс-руководство липецкого СУ-1 обвинили в попытке хищения 17 млн
Прокуратура Мичуринского района Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении экс-руководителя и учредителя липецкого ООО «СУ-1». Их обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) при исполнении контракта на ремонт участка дороги Зеленый Гай — Лесозавод. Уголовное дело направят в Мичуринский районный суд Тамбовской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным Rusprofile, на момент заключения контракта компанией владела Валентина Середина. В июле 2023 года она вышла из состава учредителей, а в августе оставила должность руководителя. Впоследствии владельцем и директором ООО «СУ-1» стал Мраз (Арменович) Мстоян.
По версии следствия, в 2023 году при исполнении контракта на ремонт 16-километрового участка дороги Зеленый Гай — Лесозавод в Мичуринском районе обвиняемые пытались похитить более 17 млн руб. бюджетных средств. Предполагается, что они завысили объем выполненных работ и внесли в отчетные документы сведения о ремонте, который фактически не проводился. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.
Согласно Rusprofile, ООО «СУ-1» зарегистрировано в Липецке в мае 2018 года. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. В 2025 году компания не получила выручки, а ее убыток составил 6,2 млн руб. Сейчас учредителем является Гульчара (Пашаевна) Мстоян, она же с мая 2026 года выступает директором.
Контракт с компанией администрация Мичуринского района заключила в июне 2023 года по итогам аукциона за 18,7 млн руб. при начальной цене 24 млн руб. Второй участник закупки в документах не раскрывается. Исполнение контракта должно было завершиться 13 сентября того же года, при этом соглашение в одностороннем порядке расторгли 29-го. Заказчик отказался принимать и оплачивать невыполненные работы, поэтому довести предполагаемое хищение до конца не удалось. Фактически компании перечислили 5,6 млн руб.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал о вынесении приговора четвертому фигуранту дела о мошенничестве при поставке оборудования в ТГТУ. Ленинский районный суд Тамбова назначил ему 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима и штраф 200 тыс. руб. По информации «Ъ-Черноземье», осужденным стал заведующий кафедрой государственного технического университета Алексей Ткачев. Он использовал служебное положение и вместе с сообщниками, в числе которых был его сын Максим Ткачев, подготовил через действующие и аффилированные зарубежные компании документы с завышенными затратами по договору на изготовление и поставку оборудования, заключенному в 2024 году. Сумма ущерба составила 31 млн руб.