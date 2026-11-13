Экс-руководство липецкого «СУ-1» обвинили в попытке хищения 17 млн при ремонте дороги под Тамбовом

Контракт с компанией администрация Мичуринского района заключила в июне 2023 года по итогам аукциона за 18,7 млн руб. при начальной цене 24 млн руб. Второй участник закупки в документах не раскрывается. Исполнение контракта должно было завершиться 13 сентября того же года, при этом соглашение в одностороннем порядке расторгли 29-го. Заказчик отказался принимать и оплачивать невыполненные работы, поэтому довести предполагаемое хищение до конца не удалось. Фактически компании перечислили 5,6 млн руб.