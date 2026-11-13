«Яндекс» разместил 11 млн акций для программы мотивации сотрудников
«Яндекс» провел размещение 11 млн обыкновенных акций — около 2,8% уставного капитала. Бумаги предназначены для программы мотивации персонала, сообщили «Ъ» в компании. Ранее «Яндекс» довыпускал акции ежеквартально под отдельные окна исполнения опционов, теперь же провел один крупный дополнительный выпуск.
Новый подход позволит закрыть прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 года. Такой подход даст «Яндексу» возможность заранее сформировать необходимый пул акций и снизить зависимость от сроков отдельных размещений. Бумаги будут передаваться сотрудникам не сразу, а по мере исполнения опционов.
До момента передачи сотрудникам акции не предоставляют права голоса и не участвуют в распределении дивидендов. Таким образом, размещение не повлияет на корпоративное управление и дивидендную политику компании.