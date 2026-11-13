«Яндекс» разместил 11 млн акций для программы мотивации сотрудников

Новый подход позволит закрыть прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 года. Такой подход даст «Яндексу» возможность заранее сформировать необходимый пул акций и снизить зависимость от сроков отдельных размещений. Бумаги будут передаваться сотрудникам не сразу, а по мере исполнения опционов.