Здоровье взятками не поправили

Экс-главу минздрава Архангельской области осудили за взятки от поставщиков медоборудования и застройщика. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского к 12 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток в особо крупном размере. Ему также назначили штраф 130 млн рублей и на девять лет запретили занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе. Как установил суд, чиновник получал деньги от предпринимателей, в том числе петербургских поставщиков медицинского оборудования, за содействие в заключении госконтрактов. Еще один эпизод касался предполагаемой взятки от застройщика за подключение жилых домов к системе теплоснабжения. Сам Герштанский признавал получение денег, но утверждал, что направлял их на помощь медикам, пациентам и участникам СВО.