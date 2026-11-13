Здоровье взятками не поправили
Министру прописали 12 лет
Экс-главу минздрава Архангельской области осудили за взятки от поставщиков медоборудования и застройщика. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского к 12 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток в особо крупном размере. Ему также назначили штраф 130 млн рублей и на девять лет запретили занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе. Как установил суд, чиновник получал деньги от предпринимателей, в том числе петербургских поставщиков медицинского оборудования, за содействие в заключении госконтрактов. Еще один эпизод касался предполагаемой взятки от застройщика за подключение жилых домов к системе теплоснабжения. Сам Герштанский признавал получение денег, но утверждал, что направлял их на помощь медикам, пациентам и участникам СВО.
Вместе с бывшим министром суд вынес приговор экс-руководителю государственного предприятия Архангельской области «Фармация» Алексею Литвинюку. Его признали виновным в получении взятки и двух эпизодах посредничества во взяточничестве. Он получил девять лет колонии строгого режима и штраф 50 млн рублей. Обвинение запрашивало для Герштанского 15 лет лишения свободы со штрафом 400 млн рублей, для Литвинюка — десять лет и штраф 100 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Уголовное дело в отношении Александра Герштанского включало четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Согласно материалам дела, в 2022–2025 годах бывший министр получал незаконное вознаграждение от предпринимателей за содействие их коммерческой деятельности. В общей сложности он фактически получил более 62 млн рублей. Еще 103 млн рублей он намеревался получить от строительной компании, однако передачу взятки пресекли правоохранительные органы.
В частности, в деле фигурировали петербургские компании «Медицинский союз» и «Медлига», которыми руководили Станислав Слободенюк и Николай Коротков соответственно. Как установили следствие и суд, предприниматели передавали деньги за содействие в получении контрактов на поставку медицинских изделий и оказание услуг в сфере здравоохранения. Посредником выступал руководитель региональной «Фармации» Алексей Литвинюк. Согласно материалам обвинения, размер незаконного вознаграждения составлял 10% от стоимости заключенных контрактов.
Еще один эпизод был связан с предпринимателем Олегом Копасовым, который, по его показаниям, перечислял деньги супруге бывшего министра Марии Кришталь в обмен на покровительство. Сам Герштанский факт получения средств не отрицал, однако утверждал, что не оказывал предпринимателю незаконного содействия. Впоследствии защита настаивала на исключении этого эпизода из обвинения как недоказанного.
Самая крупная предполагаемая взятка — 103 млн рублей — была связана с руководителем группы компаний «СтройКомплекс» Александром Водовозовым. По версии следствия, за это вознаграждение Герштанский должен был организовать подключение строящихся жилых домов к системе теплоснабжения за счет свободных мощностей Архангельской областной клинической больницы. Из согласованной суммы 10 млн рублей были переданы посреднику Олегу Копасову в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Дальнейшую передачу денег пресекли правоохранители.
В ходе судебного разбирательства Герштанский не отрицал, что принимал средства от предпринимателей, однако настаивал на отсутствии корыстного мотива. По его словам, деньги расходовались на приобретение лекарств и медицинского оборудования, обеспечение жильем медиков, работающих в отдаленных населенных пунктах, а также оказание гуманитарной помощи участникам СВО. Экс-чиновник объяснял, что некоторые задачи регионального здравоохранения было невозможно оперативно решить в рамках обычных бюджетных процедур.
Защита просила переквалифицировать три эпизода на злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), а по четвертому — оправдать подсудимого. Адвокат Александр Антонов утверждал, что его подзащитный не стремился к личному обогащению, а полученные средства направлял на благотворительные цели. В свою очередь сторона обвинения указывала на отсутствие документальных подтверждений расходования полученных денег на помощь участникам СВО. При этом в суде заслушали свидетелей защиты, рассказывавших о гуманитарной деятельности бывшего министра.
В последнем слове 9 ноября Герштанский принес извинения жителям Архангельской области и признал, что нарушал закон, получая деньги от предпринимателей. При этом он продолжал оспаривать отдельные обстоятельства обвинения и показания свидетелей. Суд признал его виновным по всем четырем эпизодам взяточничества. Помимо основного наказания, суд постановил конфисковать в доход государства более 62 млн рублей, соответствующих размеру полученных взяток.
Другие участники коррупционной схемы ранее также получили приговоры. В частности, руководителя петербургского «Медицинского союза» Станислава Слободенюка, признавшего вину в даче взятки, осудили на три года колонии строгого режима со штрафом 24 млн рублей. Предприниматель Олег Копасов, признанный виновным в посредничестве во взяточничестве, получил три года лишения свободы условно и штраф 103 млн рублей.
Александр Герштанский до переезда в Архангельскую область работал в Санкт-Петербурге. В 2013 году он окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова, в 2014-м — интернатуру по специальности «хирургия», а в 2019 году — ординатуру по тому же направлению. Впоследствии он работал в частной клинике «Евромед», где в 2020 году занимал должность главного врача. В октябре того же года Герштанский стал заместителем министра здравоохранения Архангельской области, с ноября исполнял обязанности руководителя ведомства, а в январе 2023 года был утвержден в должности министра.
19 сентября 2025 года Герштанский объявил об уходе с должности. Спустя два дня его заключили под стражу. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, позднее следствие предъявило обвинения во взяточничестве.
Во время судебного разбирательства бывший министр неоднократно заявлял о намерении заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. В августе 2026 года он ходатайствовал о приостановлении производства по уголовному делу, однако суд отказал. Позже военный комиссариат сообщил о невозможности заключить с ним контракт. Несмотря на это, Герштанский продолжил попытки поступить на военную службу. В ноябре он рассказал журналистам, что вновь направил обращение в военкомат и ожидает ответа.