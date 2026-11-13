Волгоградское УФАС 10 раз признало подрядчика госконтрактов недобросовестным
ООО «Пробарьер» существует меньше года
УФАС Волгоградской области в 10 раз внес в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию из Иркутска. Подробности сообщила пресс-служба надзорного органа.
Установлено, что подрядчик не поставил автономный источник теплоснабжения для здания Дома культуры хутора Шебалино. Заказчик обратился в службу с просьбой включить в РНП сведения об ООО «Пробарьер». Организация не исполнила договор на 2,83 млн руб.
В УФАС уточнили, что информацию о «Пробарьере» до этого девять раз включали в РНП. Государственные и муниципальные учреждения заключали с компанией контракты с мая по июль этого года.
ООО «Пробарьер» зарегистрировано в Иркутске 12 марта 2026 года (Rusprofile). Владельцем и руководителем оганизации является Алексей Монголов. За восемь месяцев существования «Пробарьер» получил 16 господрядов из разных регионов на общую сумму 34 млн руб. Компания выиграла все конкурсы, на которые подавала заявки.
Господин Монголов руководит еще двумя организациями: строительным ООО «Инвест-Строй» (ранее располагалось в Улан-Удэ) и специализирующимся на торговле машинами ООО «Строительпроф» (Иркутск). Первая компания учреждена в сентябре 2019 года, принадлежит Ольге Дектяревой и освоила на госзаказе 25 млн руб. «Строительпроф» Алексей Монголов зарегистрировал меньше месяца назад.