Выходной мандат
Спикер Саратовской областной думы Алексей Антонов досрочно сложил полномочия
Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов («Единая Россия») досрочно сложил депутатские полномочия и покинул пост спикера, заявив о намерении трудиться на «новой стезе». Исполнение обязанностей руководителя заксобрания возложено на его заместителя Романа Грибова. Новый председатель будет избран депутатами тайным голосованием.
Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов («Единая Россия») 13 ноября объявил о досрочном сложении депутатских полномочий. Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале, поблагодарив избирателей за доверие, поддержку и «порой жесткую, но справедливую критику». О причинах решения и о новом месте работы господин Антонов не сообщил, указав лишь, что впереди «новые задачи, над решением которых намерен трудиться уже в другой стезе», и что сложение мандата не означает его ухода из общественной жизни региона.
Исполнение полномочий спикера возложено на заместителя председателя Думы Романа Грибова, который также возглавляет комитет по социальной политике. Новый председатель избирается на заседании областной Думы тайным голосованием из числа депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов; кандидатуру, как правило, предварительно одобряет президиум регионального политсовета «Единой России».
Алексею Антонову 57 лет, он родился в Энгельсе, окончил автомеханический факультет Саратовского политехнического института. В системе торгово-промышленных палат работает с 1992 года, в 2016–2024 годах был президентом ТПП Саратовской области. Депутатом областной Думы избирается с 2017 года, возглавлял комитеты по государственному строительству и местному самоуправлению, а также по бюджету, налогам, промышленности и собственности; в декабре 2019 года стал первым заместителем председателя Думы.
Спикером господин Антонов стал в октябре 2024 года по схожей процедуре. 13 августа прежний председатель Михаил Исаев сложил депутатский мандат и полномочия спикера, перейдя на должность главы Энгельсского района, после чего господин Антонов исполнял обязанности председателя, а 9 октября был избран на этот пост тайным голосованием, обойдя Александра Анидалова (КПРФ) и Александра Ванцова. За день до избрания он досрочно оставил пост президента областной ТПП.
Роману Грибову 53 года, он родился в Саратове. В январе 2021 года был назначен заместителем председателя правительства Саратовской области, затем возглавлял региональное министерство молодежной политики и спорта. В сентябре 2022 года избран депутатом областной Думы седьмого созыва по Ленинскому одномандатному округу № 10, 22 мая 2024 года — заместителем председателя Думы. В 2024 году господин Антонов сложил полномочия руководителя фракции «Единая Россия», которую с конца октября 2024 года возглавляет Сергей Овсянников.
Господин Антонов избирался по Фрунзенскому одномандатному округу № 13. Постановление о сложении мандата и освобождении от должности председателя депутаты примут на ближайшем заседании, новый спикер будет избран на оставшийся срок полномочий Думы седьмого созыва, который истекает осенью 2027 года. Связаться с господином Антоновым Ъ не удалось.