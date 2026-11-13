Выходной мандат

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов («Единая Россия») 13 ноября объявил о досрочном сложении депутатских полномочий. Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале, поблагодарив избирателей за доверие, поддержку и «порой жесткую, но справедливую критику». О причинах решения и о новом месте работы господин Антонов не сообщил, указав лишь, что впереди «новые задачи, над решением которых намерен трудиться уже в другой стезе», и что сложение мандата не означает его ухода из общественной жизни региона.