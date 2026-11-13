Средний чек корпоративных заказов в Самаре вечером на 35% выше, чем утром

У самарских офисов пик приходится на понедельник, а у кафе и ресторанов — на четверг. HoReCa чаще решает текущие задачи: около 45% заказов оформляют с доставкой в тот же день. При этом 38% заказов из офисов приходится на доставку на следующий день.