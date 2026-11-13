Средний чек корпоративных заказов в Самаре вечером на 35% выше, чем утром
В Самаре 30% корпоративных заказов оформляют с доставкой на следующий день. Об этом сообщили в Купер Бизнес. Сервис проанализировал корпоративные заказы с 1 января по 18 октября 2026 года
Большая часть закупочной активности приходится на первую половину дня. С 6:00 до 10:00 самарский бизнес оформляет 38% заказов. Самым активным днем недели является четверг.
У самарских офисов пик приходится на понедельник, а у кафе и ресторанов — на четверг. HoReCa чаще решает текущие задачи: около 45% заказов оформляют с доставкой в тот же день. При этом 38% заказов из офисов приходится на доставку на следующий день.
Самые крупные корзины формируются вечером. Средний чек заказов с 18:00 до 22:00 на 35% больше, чем утром. В вечернем заказе в среднем 13 позиций против 9,3 утром. При этом вечером особенно заметен сценарий закупки впрок: 87% оформленных вечером заказов привозят уже на следующий день.