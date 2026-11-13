Виктор Попов покинет пост главного врача свердловского ТЦМК после 33 лет работы

Восстановление профильной кафедры в УГМУ уже согласовано с ректором университета. Виктор Попов дал согласие возглавить ее. «Я расцениваю это как школьный последний звонок и надеюсь на продолжение своего трудового пути. Возглавить кафедру медицины катастроф и скорой помощи — интересное предложение: опыт есть, силы еще есть, и их можно применить с большой пользой»,— сказал Виктор Попов.