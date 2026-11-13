Виктор Попов покинет пост главного врача свердловского ТЦМК после 33 лет работы
Главный врач Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов покинет должность 14 ноября после 33 лет работы. После ухода из ТЦМК господин Попов возглавит кафедру скорой помощи и медицины катастроф в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ). Об этом сообщили в региональном минздраве.
Виктор Попов руководил ТЦМК с момента его основания в 1993 году. За время его руководства в регионе оборудовали 39 вертолетных площадок для санитарной авиации. Учреждение дважды становилось обладателем Кубка имени Н. И. Пирогова как лучший центр медицины катастроф России. 14 ноября господину Попову исполняется 70 лет — в соответствии с федеральным законодательством это предельный возраст для руководителя учреждения.
«Этот руководитель — легенда при жизни. Мы прощаемся с Виктором Петровичем в этой должности, но не прощаемся с ним как с экспертом в своем деле»,— подчеркнула заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Восстановление профильной кафедры в УГМУ уже согласовано с ректором университета. Виктор Попов дал согласие возглавить ее. «Я расцениваю это как школьный последний звонок и надеюсь на продолжение своего трудового пути. Возглавить кафедру медицины катастроф и скорой помощи — интересное предложение: опыт есть, силы еще есть, и их можно применить с большой пользой»,— сказал Виктор Попов.
Исполняющим обязанности главного врача ТЦМК с 16 ноября назначен Иван Фролов, ранее занимавший должность заместителя руководителя учреждения.