Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности дамб в Оренбуржье
Действие документа рассчитано на год
Глава Орска Артем Воробьев на прямой линии с жителями рассказал о состоянии гидротехнических сооружений в городе. Об этом мэр сообщил в четверг, 12 ноября, на телеканале ОРТ.
По словам господина Воробьева, работы по поддержанию дамбы в нормативном состоянии продолжаются, а вопрос безопасности держит на контроле губернатор Оренбургской области.
Ранее, 22 октября, Западно-Уральское управление Ростехнадзора утвердило декларацию безопасности комплекса защитных дамб в Орске. Заявление подал городской комитет по ЖКХ, дорожному хозяйству и транспорту. Документ касается двух сооружений: дамбы, которая защищает район Старый город от весенних половодий, и второй очереди дамбы, оберегающей Орск от затопления.
Декларация рассчитана на год. Документ утвердили при условии выполнения мероприятий, прописанных в самом документе, акте преддекларационного обследования и заключении экспертной комиссии. Контроль за исполнением возложен на Ростехнадзор.
Комплекс состоит из земляных дамб и водопропускных сооружений. Объектам I класса присвоен режим постоянного государственного надзора. Для предотвращения аварий введены эксплуатационные ограничения: уровень воды не должен превышать абсолютную отметку 193,75 метра.