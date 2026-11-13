Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности дамб в Оренбуржье

Ранее, 22 октября, Западно-Уральское управление Ростехнадзора утвердило декларацию безопасности комплекса защитных дамб в Орске. Заявление подал городской комитет по ЖКХ, дорожному хозяйству и транспорту. Документ касается двух сооружений: дамбы, которая защищает район Старый город от весенних половодий, и второй очереди дамбы, оберегающей Орск от затопления.