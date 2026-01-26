Максим Барбашов стал заместителем мэра Орла по вопросам ЖКХ

С 24 января на должность заместителя мэра Орла и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства по совместительству назначен Максим Барбашов, ранее возглавлявший территориальное управление по Железнодорожному району. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе городской администрации. На посту вице-мэра господин Барбашов сменил Сергея Филатова.

Фото: пресс-служба администрации Орла, Коммерсантъ

Максим Барбашов родился 26 мая 1986 года в деревне Овсянниково Орловского района. В 2008 году окончил Орловский государственный аграрный университет (ГАУ) по специальности «садово-парковое и ландшафтное строительство». Кандидат сельскохозяйственных наук. В марте 2011-го был избран в Орловский районный Совет народных депутатов (СНД), возглавлял комитет по социальным вопросам, делам молодежи и связям с общественными объединениями. С 2013 года трудился менеджером по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Платоновского сельского поселения Орловского района. В 2014-м избран главой Платоновского сельского поселения, в 2019 году — переизбран. С 2016-го по 2021 год также являлся депутатом Орловского районного СНД. Начальником территориального управления по Железнодорожному району Орла был назначен в ноябре 2021-го.

В пресс-службе мэрии отметили, что господин Барбашов «зарекомендовал себя как профессионал, привыкший работать с людьми — напрямую и оперативно».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Сергей Филатов, ранее занимавший должность вице-мэра по вопросам ЖКХ был назначен на этот пост в марте 2023 года. До этого с 2016 года он руководил местным филиалом АО «Квадра» (сейчас — АО «РИР Энерго», входит в госкорпорацию «Росатом»).

Денис Данилов