Курултай Башкирии предложил учредить новое почетное звание
В Башкирии планируют учредить новое почетное звание заслуженного работника сферы молодежной политики, сообщает пресс-служба Курултая республики. Депутаты башкирского парламента рассмотрят соответствующие изменения в закон о государственных наградах и почетных званиях республики на пленарном заседании в конце ноября.
Как сообщил спикер Курултая Андрей Назаров, сегодня на региональном и муниципальном уровнях с молодежью работают более 1,5 тыс. специалистов, из которых больше трети — не менее пяти лет. По мнению господина Назарова, новое почетное звание подчеркнет общественную значимость профессии и повысит ее престиж.