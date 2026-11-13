Курултай Башкирии предложил учредить новое почетное звание

Как сообщил спикер Курултая Андрей Назаров, сегодня на региональном и муниципальном уровнях с молодежью работают более 1,5 тыс. специалистов, из которых больше трети — не менее пяти лет. По мнению господина Назарова, новое почетное звание подчеркнет общественную значимость профессии и повысит ее престиж.