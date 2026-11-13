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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

Правительство РФ выделило Орловской области средства на ФОК за 312 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Орловской области 38 млн руб. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в райцентре Кромы. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Александр Манзюк / Коммерсантъ

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В начале октября муниципальное учреждение «Кромской центр дополнительного образования» объявляло конкурс на строительство ФОКа с начальной ценой 311,9 млн руб. Источниками финансирования указывались федеральный (76%), областной и местный (по 12%) бюджеты.
В рамках контракта подрядчику предстояло до 30 сентября 2027 года построить двухэтажное здание общей площадью 2,3 тыс. кв. м. Штат нового комплекса рассчитан на 26 человек, включая восемь тренеров и двух медицинских работников.
Согласно порталу госзакупок, на конкурс никто не заявился. В конце октября был запущен повторный тендер с той же стартовой ценой. Заявки на участие в нем принимаются до 19 ноября, итоги планируют подвести 20 ноября.

Авторы

  • Алина Морозова