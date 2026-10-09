В Кромском районе Орловской области хотят возвести ФОК за 312 млн рублей
09.10.2026, 11:09
Муниципальное бюджетное учреждение Орловской области «Кромской центр дополнительного образования» объявило конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Свободы в поселке городского типа Кромы Кромского района. Начальная цена контракта составляет 311,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Комплекс возведут на улице Свободы. Победителю торгов предстоит построить двухэтажное здание общей площадью 2,3 тыс. кв. м. В перечень задач входят проведение земляных и фасадных работ, возведение конструкций, устройство кровли, внутренняя отделка, прокладка инженерных сетей (газо-, тепло-, водо- и электроснабжения, канализации и линий связи), а также благоустройство прилегающей территории. Штат нового комплекса рассчитан на 26 человек, включая восемь тренеров и двух медицинских работников.
Завершить строительно-монтажные работы подрядчик обязан до 30 сентября 2027 года. Гарантия на объект составит пять лет. Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджетного учреждения, складываемых из трех источников: 76% предоставляет федеральный бюджет, еще по 12% выделяют областной и местный бюджеты.
Подача заявок на участие в конкурсе открыта до 26 октября, подведение итогов закупки планируется провести 28-го.
В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Министерство строительства Белгородской области не смогло найти подрядчика для второго этапа возведения ФОКа в микрорайоне Таврово-4 села Таврово Белгородского района. Аукцион с начальной ценой 100,2 млн руб. признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. По данным портала госзакупок, в сентябре проводилась аналогичная закупка со стартовой стоимостью контракта 101,1 млн руб. Торги не состоялись по той же причине — на них никто не заявился. При этом контракт на первый этап строительства стоимостью 444,8 млн руб. в ноябре 2025 года достался чеченскому ООО «Техстрой» Муссы Эсмурзиева, которое должно завершить работы и благоустройство к 20 ноября 2027 года.