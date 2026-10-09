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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Черноземье

В Кромском районе Орловской области хотят возвести ФОК за 312 млн рублей

09.10.2026, 11:09
Муниципальное бюджетное учреждение Орловской области «Кромской центр дополнительного образования» объявило конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Свободы в поселке городского типа Кромы Кромского района. Начальная цена контракта составляет 311,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Комплекс возведут на улице Свободы. Победителю торгов предстоит построить двухэтажное здание общей площадью 2,3 тыс. кв. м. В перечень задач входят проведение земляных и фасадных работ, возведение конструкций, устройство кровли, внутренняя отделка, прокладка инженерных сетей (газо-, тепло-, водо- и электроснабжения, канализации и линий связи), а также благоустройство прилегающей территории. Штат нового комплекса рассчитан на 26 человек, включая восемь тренеров и двух медицинских работников.
Завершить строительно-монтажные работы подрядчик обязан до 30 сентября 2027 года. Гарантия на объект составит пять лет. Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджетного учреждения, складываемых из трех источников: 76% предоставляет федеральный бюджет, еще по 12% выделяют областной и местный бюджеты.
Подача заявок на участие в конкурсе открыта до 26 октября, подведение итогов закупки планируется провести 28-го.
В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Министерство строительства Белгородской области не смогло найти подрядчика для второго этапа возведения ФОКа в микрорайоне Таврово-4 села Таврово Белгородского района. Аукцион с начальной ценой 100,2 млн руб. признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. По данным портала госзакупок, в сентябре проводилась аналогичная закупка со стартовой стоимостью контракта 101,1 млн руб. Торги не состоялись по той же причине — на них никто не заявился. При этом контракт на первый этап строительства стоимостью 444,8 млн руб. в ноябре 2025 года достался чеченскому ООО «Техстрой» Муссы Эсмурзиева, которое должно завершить работы и благоустройство к 20 ноября 2027 года.

Кабира Гасанова