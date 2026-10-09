В Кромском районе Орловской области хотят возвести ФОК за 312 млн рублей

Комплекс возведут на улице Свободы. Победителю торгов предстоит построить двухэтажное здание общей площадью 2,3 тыс. кв. м. В перечень задач входят проведение земляных и фасадных работ, возведение конструкций, устройство кровли, внутренняя отделка, прокладка инженерных сетей (газо-, тепло-, водо- и электроснабжения, канализации и линий связи), а также благоустройство прилегающей территории. Штат нового комплекса рассчитан на 26 человек, включая восемь тренеров и двух медицинских работников.