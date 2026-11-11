Мединский назвал систему безопасности в Европе ключевой темой переговоров в ОАЭ

«Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз»,— сказал Владимир Мединский журналистам после завершения переговоров. «Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности, справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам»,— добавил Владимир Мединский.