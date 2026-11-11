Мединский назвал систему безопасности в Европе ключевой темой переговоров в ОАЭ
Мединский: в вопросе системы безопасности ЕС «пластырем не обойтись»
Тема архитектуры безопасности в Европе стала центральной на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
«Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз»,— сказал Владимир Мединский журналистам после завершения переговоров. «Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности, справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам»,— добавил Владимир Мединский.
По словам Владимира Мединского, конфликт на Украине показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо. «По сути болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойдешься»,— отметил он.
Переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10-11 ноября. Делегации договорились об обмене военнопленными между Россией и Украиной.