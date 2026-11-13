На новосибирском СКИФе смонтировали ЦОД

Установка класса мегасайенс СКИФ представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающего выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. При мощности 3 ГэВ она обеспечивает получение сверхмалого диаметра свечения, равного 72 пикометра на радиан. Как писал «Ъ-Сибирь», в августе во время поездки в Новосибирск президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что пуск первых исследовательских станций СКИФа должен произойти до конца 2026 года.