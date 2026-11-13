Дополнительные льготы для участников СВО установлены еще в двух муниципалитетах
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Депутаты дум Куединского и Чердынского округов приняли решения освободить участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
«Заявление на применение льготного налогообложения можно подать по одному земельному участку, не используемому в предпринимательской деятельности», - отмечается в сообщении.
Ранее с такой рекомендацией муниципалитетам выступил губернатор Дмитрий Махонин. Аналогичные решений уже приняты представительные органы в Бардымском, Осинском, Александровском, Березовском, Большесосновском и Чусовском округах.