Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Прикамье

Дополнительные льготы для участников СВО установлены еще в двух муниципалитетах

Обновлено
Депутаты дум Куединского и Чердынского округов приняли решения освободить участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
«Заявление на применение льготного налогообложения можно подать по одному земельному участку, не используемому в предпринимательской деятельности», - отмечается в сообщении.
Ранее с такой рекомендацией муниципалитетам выступил губернатор Дмитрий Махонин. Аналогичные решений уже приняты представительные органы в Бардымском, Осинском, Александровском, Березовском, Большесосновском и Чусовском округах.