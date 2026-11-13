«Главная проблема — не отдельные аномалии, а их наложение»

— Сдвиг есть, но он пока чаще вынужденный, чем осознанный. Растет спрос на комплексные решения: антистрессанты и биопрепараты уже входят в базовые схемы в крупных хозяйствах, а пять лет назад их закупали «по ситуации». Меняется и логика выбора: закупают не «витамин», а инструмент под конкретный сценарий — удержание влаги, стимуляция корневой системы, устойчивость к окислительному стрессу. Но в целом аграрии по-прежнему чаще «лечат», чем «превентируют» — профилактика требует бюджета в момент, когда нет дохода. Парадокс в том, что самый эффективный «антистрессант» бесплатный — это агротехника: минимализация обработки почвы, сохранение пожнивных остатков, севооборот с покровными культурами. Химия работает лишь поверх этой базы.