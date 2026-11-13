«Главная проблема — не отдельные аномалии, а их наложение»
Основатель торговой марки «Виталад» Лариса Самарина — о климатических рисках в агробизнесе
Как климатические стрессы сказываются на рентабельности агробизнеса и можно ли управлять такими рисками, рассказала основатель марки средств защиты растений «Виталад», физиолог, микробиолог Лариса Самарина.
— С какими климатическими вызовами сталкиваются аграрии в последние годы?
— Один из самых острых вызовов — дефицит влаги. В 2025 году в Ростовской области и Краснодарском крае дефицит осадков составил 60–80% от нормы, а летние температуры регулярно превышали 40 °C. На Кубани засуха длилась весь вегетационный период, что привело к падению урожайности зерновых с 62,3 до 46,6 ц/га и снижению валового сбора зерна с 13,8 до 9,3 млн т.
Другая проблема — возвратные заморозки. На Дону из-за засухи и весенних заморозков площадь поврежденных посевов в прошлом году составила около миллиона гектаров, что привело к снижению валового сбора зерновых на 30%.
Аномально обильные осадки также создают сложности. В мае 2026 года в Краснодарском крае выпало более 330 мм осадков при норме 65 мм, что привело к осыпанию завязи у плодовых культур и создало условия для развития болезней.
Есть и другие опасные явления: град, шквальный ветер, паводки. И главная проблема — не отдельные аномалии, а их наложение. Например, жаркое лето после теплой бесснежной зимы истощает почвенные влагозапасы, и «ковровая» устойчивость старой системы земледелия исчезает.
— Как это сказывается на рентабельности бизнеса растениеводов?
— Сильнее всего климатические вызовы бьют по малым формам: в КФХ застраховано менее 15% посевов, встает вопрос выживания. Модель «высокая интенсивность — высокая отдача» перестала работать автоматически: цена ошибки в технологии выросла.
— По вашим наблюдениям, стали ли аграрии больше инвестировать в профилактику или по-прежнему предпочитают «лечить» последствия?
— Сдвиг есть, но он пока чаще вынужденный, чем осознанный. Растет спрос на комплексные решения: антистрессанты и биопрепараты уже входят в базовые схемы в крупных хозяйствах, а пять лет назад их закупали «по ситуации». Меняется и логика выбора: закупают не «витамин», а инструмент под конкретный сценарий — удержание влаги, стимуляция корневой системы, устойчивость к окислительному стрессу. Но в целом аграрии по-прежнему чаще «лечат», чем «превентируют» — профилактика требует бюджета в момент, когда нет дохода. Парадокс в том, что самый эффективный «антистрессант» бесплатный — это агротехника: минимализация обработки почвы, сохранение пожнивных остатков, севооборот с покровными культурами. Химия работает лишь поверх этой базы.
Постепенно растет интерес к профилактике, но переход неравномерный. Когда стресс уже очевиден, проще объяснить затраты здесь и сейчас. Однако поздняя обработка не может вернуть растению уже утраченный потенциал.
Как аграриям управлять климатической неопределенностью, эксперт расскажет 17 ноября 2026 года на конференции «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026», которую организовало деловое издание «Коммерсантъ Юг России».