На Урале врачи извлекли из головы пациента пулю, с которой он прожил 30 лет
Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) извлекли из головы пациента пулю, находившуюся в его организме около 30 лет. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Ранение мужчина получил еще в 1990-х годах. Пуля застряла в пирамиде височной кости. Тогда врачи решили не извлекать инородное тело из-за риска повреждения расположенных рядом нервов, сосудов и органов слуха.
В этом году состояние пациента ухудшилось: у него появились головные боли, нарушения зрения и координации. Медики заподозрили инсульт или энцефалопатию. Для уточнения диагноза требовалась магнитно-резонансная томография, однако проводить ее было опасно из-за неизвестного металлического предмета в черепе. При компьютерной томографии пуля создавала помехи, которые мешали оценить состояние прилегающих отделов мозга.
Нейрохирург СОКБ №1 Михаил Усов извлек пулю под местной анестезией. После операции пациенту провели МРТ и установили причину ухудшения состояния. Лечащий невролог Елизавета Жакова назначила мужчине терапию, после которой неврологические симптомы полностью исчезли.
Извлеченную пулю врачи отдали мужчине на память. По предварительной оценке, она могла быть от пневматической винтовки.