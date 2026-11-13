На Урале врачи извлекли из головы пациента пулю, с которой он прожил 30 лет

В этом году состояние пациента ухудшилось: у него появились головные боли, нарушения зрения и координации. Медики заподозрили инсульт или энцефалопатию. Для уточнения диагноза требовалась магнитно-резонансная томография, однако проводить ее было опасно из-за неизвестного металлического предмета в черепе. При компьютерной томографии пуля создавала помехи, которые мешали оценить состояние прилегающих отделов мозга.