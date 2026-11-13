Власти Новосибирска выставят на продажу здание цеха с земельным участком
Мэрия Новосибирска планирует продать двухэтажное здание на пр. Дзержинского. Условия приватизации утверждены постановлением администрации города от 12 ноября.
Площадь здания на пр. Дзержинского, 69/2 составляет 1,4 тыс. кв. м. В документе недвижимость указана в качестве ремонтного цеха №48. Начальная цена здания установлена в размере 86,7 млн руб.
Вместе с ним в лот включен земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м. Победитель торгов выкупит его за 18,5 млн руб.