Саратовское УФАС требует снять рекламу банкротства от застройщика из Пензы
Саратовское УФАС признало ненадлежащей рекламу ООО «ЦБ „Эксперт“», оказывающего услуги по банкротству физических лиц. Как сообщила пресс-служба ведомства, компания обещала гражданам гарантированное освобождение от долгов и не указывала в объявлении обязательное предупреждениее о негативных последствиях процедуры.
По данным антимонопольной службы, реклама нарушила сразу две нормы ст. 28.1 закона «О рекламе». Часть 1 этой статьи запрещает включать в рекламу услуг, связанных с банкротством гражданина, гарантии или обещания освобождения от исполнения денежных обязательств. Часть 2 требует сопровождать такие объявления предупреждением: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ». В распространенных «Экспертом» материалах этой оговорки не было.
В УФАС напомнили, что за допущенное нарушение предусмотрена административная ответственность. По общей норме (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ) нарушение законодательства о рекламе влечет для юридических лиц штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Рекламодатель получил предписание о прекращении распространения.
ООО «ЦБ „Эксперт“» зарегистрировано в Саратове в октябре 2024 года, который общество закончило с нулевой выручкой и убытком 2,4 млн руб. (Rusprofile). В 2025 году оборот компании составил 108 млн руб., прибыль — 17 млн руб., а стоимость «Эксперта» выросла до 14 млн руб. С момента создания организацией руководит Елена Солдунова. Единственный владелец — Азат Ахметгараев — учредитель пензенского застройщика «СУ-8» (на момент публикации строит три ЖК в Уфе), закончившего 2025 год с прибылью 43 млн руб. (+65% год к году).
ФАС и ее территориальные органы регулярно сообщают о делах в отношении компаний, которые обещают «избавить от долгов», умалчивая об издержках и ограничениях. Помимо пятилетнего запрета на повторное банкротство и обязанности сообщать о своем статусе при обращении за кредитом, закон о несостоятельности предусматривает и другие последствия — в частности, трехлетний запрет занимать должности в органах управления юридического лица. Также судебная процедура включает расходы на обязательные публикации о ходе процедуры и оплату услуг финансового управляющего.