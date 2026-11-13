Саратовское УФАС требует снять рекламу банкротства от застройщика из Пензы

ФАС и ее территориальные органы регулярно сообщают о делах в отношении компаний, которые обещают «избавить от долгов», умалчивая об издержках и ограничениях. Помимо пятилетнего запрета на повторное банкротство и обязанности сообщать о своем статусе при обращении за кредитом, закон о несостоятельности предусматривает и другие последствия — в частности, трехлетний запрет занимать должности в органах управления юридического лица. Также судебная процедура включает расходы на обязательные публикации о ходе процедуры и оплату услуг финансового управляющего.