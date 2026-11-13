«Казалось, эта музыка будет вечной»
Владимир Осипов — о команде суперзвезд «Нью-Йорк Космос»
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Первым футбольным клубом в мире, где владельцы решили собрать суперзвезд, стал «Нью-Йорк Космос». В 1970-е команда принадлежала американскому медийному конгломерату Warner Communications и выступала в главной на тот момент лиге Америки — NASL.
Денег у команды было много, и она решила привлечь внимание всего мира, подписав главную звезду планеты на тот момент — Пеле. За три года бразильцу заплатили около $5 млн, что по тем временам было невероятно. Легендарный менеджер Клав Той тогда сказал нападающему: «Если ты перейдешь в "Реал" или "Ювентус", выиграешь еще один чемпионат. Но если ты придешь к нам, выиграешь целую страну». Так и вышло.
«Космос» стал самым посещаемым футбольным клубом Америки. На каждый матч приходило около 50 тыс. человек. Кроме Пеле, в команде были и другие звезды, например, Франц Беккенбауэр. На трибунах тоже знаменитостей хватало: Мик Джаггер или Стивен Спилберг любили заглядывать в гости. Игроков называли «рок-н-ролльной футбольной командой», это было невероятно.
«Космос» выигрывал одно чемпионство за другим, и казалось, эта музыка будет вечной. Но в 1977 году Пеле завершил карьеру, а интерес американцев к соккеру начал угасать. При этом расходы на звезд оставались неизменными. К началу 1980-х лига погрязла в долгах, а телевидение перестало показывать матчи из-за низких рейтингов. К середине 1980-х все было кончено как с лигой, так и с клубом «Космос», который исчез с футбольной карты при пустых трибунах и полном равнодушии недавних болельщиков. Проект пытались возродить в 2010-м и даже подписали легенду «Реала» Рауля, но тщетно. Вернуть тот «футбольный рок-н-ролл», которым восхищался весь мир в 1970-е, «Космос» так и не смог.