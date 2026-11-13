«Космос» выигрывал одно чемпионство за другим, и казалось, эта музыка будет вечной. Но в 1977 году Пеле завершил карьеру, а интерес американцев к соккеру начал угасать. При этом расходы на звезд оставались неизменными. К началу 1980-х лига погрязла в долгах, а телевидение перестало показывать матчи из-за низких рейтингов. К середине 1980-х все было кончено как с лигой, так и с клубом «Космос», который исчез с футбольной карты при пустых трибунах и полном равнодушии недавних болельщиков. Проект пытались возродить в 2010-м и даже подписали легенду «Реала» Рауля, но тщетно. Вернуть тот «футбольный рок-н-ролл», которым восхищался весь мир в 1970-е, «Космос» так и не смог.