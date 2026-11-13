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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека

Промышленное предприятие Самарской области подверглось атаке БПЛА ВСУ утром в пятницу, 13 ноября. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка», — говорится в сообщении главы Самарской области.
Также есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. Информация в настоящее время дополняется.
На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб. Телефон помощи — 112.
Георгий Портнов