В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека
Промышленное предприятие Самарской области подверглось атаке БПЛА ВСУ утром в пятницу, 13 ноября. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка», — говорится в сообщении главы Самарской области.
Также есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. Информация в настоящее время дополняется.
На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб. Телефон помощи — 112.