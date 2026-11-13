В Прикамье проверяют информацию об осквернении часовни с участием несовершеннолетних

Из публикаций следует, что инцидент произошел вечером 7 ноября в районе Заболотной. Предполагается, что к произошедшему причастны трое несовершеннолетних. Следователи намерены дать правовую оценку всем обстоятельствам и доводам, изложенным в средствах массовой информации. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.