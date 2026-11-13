Директора оренбургского учреждения допобразования осудят за растрату бюджетных средств
Она оплатила административный штраф бюджетными деньгами
СУ СКР по Оренбургской области передало в суд уголовное дело против директора бюджетного учреждения допобразования в Матвеевском районе. Женщину обвиняют в хищении бюджетных средств путем растраты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в 2026 году фигурантку привлекли к административной ответственности и назначили штраф по решению мирового судьи. Используя должностное положение, она незаконно поручила своему подчиненному составить платежное поручение на перечисление средств учреждения в счет оплаты назначенного ей штрафа.
Таким способом директор похитила вверенные ей бюджетные деньги, причинив муниципальному учреждению ущерб. Против нее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Для обеспечения возмещения по ходатайству следователя имущество фигурантки было арестовано на сумму более 230 тыс. руб.