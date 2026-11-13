Директора оренбургского учреждения допобразования осудят за растрату бюджетных средств

По версии следствия, в 2026 году фигурантку привлекли к административной ответственности и назначили штраф по решению мирового судьи. Используя должностное положение, она незаконно поручила своему подчиненному составить платежное поручение на перечисление средств учреждения в счет оплаты назначенного ей штрафа.