Спрос на перевозки рефрижераторами на Кубани вырос на 29% с начала года

В Краснодарском крае с начала 2026 года спрос на услуги перевозки грузов автомобилями-рефрижераторами с начала года вырос на 29%. Одновременно на 7% увеличился интерес к покупке такого транспорта, сообщили «Ъ-Кубань» в «Авито Услуги» и «Авито Авто».