Спрос на перевозки рефрижераторами на Кубани вырос на 29% с начала года
В Краснодарском крае с начала 2026 года спрос на услуги перевозки грузов автомобилями-рефрижераторами с начала года вырос на 29%. Одновременно на 7% увеличился интерес к покупке такого транспорта, сообщили «Ъ-Кубань» в «Авито Услуги» и «Авито Авто».
Рефрижераторные перевозки используют не только для доставки продуктов питания, но и для транспортировки цветов, растений, лекарств, косметики и химической продукции. Для таких грузов важно поддерживать определенный температурный режим на протяжении всего маршрута, чтобы избежать порчи или изменения свойств товаров.
По данным «Авито Авто», наибольший интерес пользователей платформы вызывают автомобили-рефрижераторы марок Hyundai, ГАЗ и Isuzu. Эти же производители лидируют по количеству объявлений о продаже специализированного транспорта.
В компании отмечают, что собственные рефрижераторы могут быть альтернативой услугам сторонних перевозчиков для предприятий с регулярными маршрутами и стабильным объемом грузов.