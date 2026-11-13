В Кузбассе суд ждет руководство стройфирмы за махинации с налогами на 118 млн рублей
Завершено расследование дела собственника и директора строительной компании Кузбасса, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ, санкция — до пяти лет лишения свободы). Об этом рассказали в кемеровском управлении СКР.
По информации прокуратуры региона, включая в декларации заведомо ложные сведения о наличии права на налоговую льготу, в период с января 2021 года по март 2024 года предприниматели получили незаконную налоговую экономию 118 млн руб.
Претензии следствия обвиняемые отрицают. На их имущество и активы строительной компании на общую сумму свыше 80 млн руб. наложен обеспечительный арест.