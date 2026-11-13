Власти предложили увеличить сроки исковой давности по некачественным товарам
В правительстве РФ предлагают пересмотреть механизм, по которому граждане, недовольные качеством товаров, могут предъявлять претензии продавцам. По Гражданскому кодексу (ГК) РФ на поиск недостатков отводится до двух лет. В Белом доме, по данным “Ъ”, подготовили поправки, фактически увеличивающие этот срок до трех лет. Поправить закон потребовал Конституционный суд (КС), разбиравший дело покупательницы нежилого помещения, подтопляемого сточными водами: из-за ограничений ГК РФ она не смогла отсудить компенсацию у продавца. Поправки позволят защищать права покупателей квартир, техники и автомобилей, обнаруживших в них недостатки, считают опрошенные “Ъ” юристы.
Правительство РФ, по данным “Ъ”, подготовило поправки к статье 477 ГК РФ. 12 ноября документ был одобрен для внесения в Госдуму. Согласно статье, покупатель вправе предъявлять претензии продавцу, если недостатки в проданном товаре были обнаружены в «разумный срок», то есть в пределах двух лет со дня передачи покупки. Жалобы на гарантийные товары могут быть предъявлены в течение срока гарантии. В Белом доме предлагают дополнить ст. 477 ГК РФ нормами о том, что покупатель должен известить продавца о «дне обнаружения недостатков» товара. В этом случае он может предъявлять претензии в срок в пределах исковой давности. Согласно ст. 196 ГК РФ, этот срок составляет три года.
Поправки подготовлены во исполнение решения Конституционного суда РФ, сообщило правительство в пояснительной записке. В июне судебная инстанция разбирала дело астраханской предпринимательницы Надии Батраковой. В 2020 году та купила у частного лица нежилое помещение под магазин кулинарии, а позже обнаружила, что его регулярно затапливает сточными водами и канализацией. В 2022 году госпожа Батракова обращалась в местное управление Роспотребнадзора, а в марте 2023 года пошла в суд, требуя расторгнуть договор купили-продажи на помещение и возврат денег. В августе 2023 года Советский райсуд Астрахани ее иск удовлетворил, но в апелляции решение было отменено. Эту позицию затем подтвердила и кассация. В судах, в частности, ссылались, что госпожа Батракова направила претензии продавцу по истечении двух лет с момента передачи ей купленного имущества. В КС, куда обратилась жительница Астрахани, сочли соответствующие нормы ст. 477 ГК РФ неконституционными и неопределенными.