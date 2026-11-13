Суд в Тюмени отказал бойцу ЧВК «Вагнер» в выплате 4 млн рублей за ранение
Ленинский районный суд Тюмени отклонил иск бойца ЧВК «Вагнер» к Минобороны РФ о выплате 4 млн руб. за тяжелое ранение, полученное в ходе специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.
Истец служил в ЧВК «Вагнер» в ЛНР и ДНР с ноября 2022 по февраль 2023 года. Он пострадал от взрыва мины в декабре 2022 года и был признан инвалидом III группы. В феврале 2025 года Минобороны выдало бойцу удостоверение ветерана боевых действий.
Тюменец ссылался на указ президента РФ от 5 марта 2022 года №98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим», полагая, что участие в СВО в составе ЧВК является общеизвестным фактом, а тяжелое ранение дает право на получение государственной выплаты. Однако ЧВК «Вагнер» не входит в состав ВС РФ и не является добровольческим формированием, созданным по решению президента или военного ведомства. В связи с этим участники боевых действий в составе этой ЧВК не подпадают под действие нормативного акта, регулирующего выплаты военнослужащим. Поэтому суд встал на сторону Министерства обороны и отказал в удовлетворении требований истца.