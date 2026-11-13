Суд в Тюмени отказал бойцу ЧВК «Вагнер» в выплате 4 млн рублей за ранение

Тюменец ссылался на указ президента РФ от 5 марта 2022 года №98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим», полагая, что участие в СВО в составе ЧВК является общеизвестным фактом, а тяжелое ранение дает право на получение государственной выплаты. Однако ЧВК «Вагнер» не входит в состав ВС РФ и не является добровольческим формированием, созданным по решению президента или военного ведомства. В связи с этим участники боевых действий в составе этой ЧВК не подпадают под действие нормативного акта, регулирующего выплаты военнослужащим. Поэтому суд встал на сторону Министерства обороны и отказал в удовлетворении требований истца.