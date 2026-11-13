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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Ярославль

Дуэль на фонарях

Костромской фонарщик потребовал деньги с рыбинского за товарный знак
Предприниматель из Костромы Анна Скудаева направила досудебные претензии к авторам представления с участием фонарщика в Рыбинске Ярославской области, а также к местной администрации. Она считает, что рыбинский проект нарушает ее права на товарный знак «Фонарщик», и требует выплатить ей 300 тыс. руб. Команда из Рыбинска отвергает претензии и планирует зарегистрировать собственный бренд с этим словом. Руководство Союза городов Золотого кольца призывает стороны к примирению.
Фонарщик в Рыбинске

Фонарщик в Рыбинске

Зоя Голицына

Костромская предпринимательница и гид Анна Скудаева направила досудебные претензии администрации Рыбинска и двум авторам проекта «Рыбинский фонарщик Тимофей Сергеевич». Об этом она рассказала «Ъ-Ярославль». Она указала, что рыбинский проект нарушает ее права на товарный знак «Фонарщик».
В конце сентября администрация Рыбинска сообщила о запуске ежедневного вечернего представления в историческом центре, где был установлен памятник фонарщику. Человек в костюме фонарщика рассказывает о дореволюционном освещении города, а затем зажигает керосиновый фонарь.
Госпожа Скудаева создала проект «Фонарщик» в Костроме в 2023 году. Команда организовала музей, проводит вечерние экскурсии, квесты и мастер-классы. По данным базы «РБК Компании», товарный знак «Фонарщик. fonarshik.ru» зарегистрирован на Анну Скудаеву 3 июля 2026 года по двум классам услуг. Один включает организацию поездок, другой — образовательные и развлекательные мероприятия.
«Кроме нас как правообладателей в этих сферах фонарщиком называться по законам Российской Федерации никто не имеет права. И вдруг 26 сентября мы узнаем, что в Рыбинске появился человек, который именует себя фонарщиком»,— сказала госпожа Скудаева.
Костромской фонарщик

Костромской фонарщик

fonarshik.ru

После этого, по словам предпринимательницы, ее команда приехала в Рыбинск и провела контрольную закупку — заплатила за встречу с фонарщиком. Госпожа Скудаева считает, что участникам оказали экскурсионную услугу. Она утверждает, что у ведущего не было нагрудного знака экскурсовода, а его имени команда не нашла в реестре аттестованных гидов. Костромская предпринимательница направила досудебную претензию с требованием выплатить 300 тыс. руб. за незаконное использование товарного знака.

«Когда появился рыбинский проект, мы сразу почувствовали снижение туристического потока. Потому что основная часть туристов едет из Москвы, а плечо очень небольшое (Расстояние от Москвы до Костромы — около 335 км, до Рыбинска — около 310 км — „Ъ-Ярославль“). Когда они узнают, что в Рыбинске есть бесплатное представление, они отказываются ехать к нам»,— добавила Анна Скудаева.

Предпринимательница пояснила, что в развитие проекта в Костроме вложены значительные для нее средства, в том числе кредитные. Автор претензии потребовала прекратить использование товарного знака или же заключить лицензионное соглашение, а от администрации Рыбинска — убрать с городского сайта публикации о проекте. К рыбинской скульптуре «Фонарщик» у нее претензий нет. «С памятниками мы не воюем, памятник экскурсии не водит»,— сказала она.
Адресаты досудебных претензий с предъявленными требованиями не согласились. Как рассказал «Ъ-Ярославль» автор идеи памятника и представления в Рыбинске Анатолий Чуль, проект возник в ходе благоустройства центра. Там сначала поставили исторические деревянные фонари, а потом — памятник фонарщику. Затем он встретил Тимура Иванова, который оказался очень похож на скульптуру.
«Я предложил ему стать рыбинским фонарщиком и зажигать вечером фонари. Он согласился! Так неожиданно получился наш „Тимофей Сергеевич“. А дальше получили претензию, что мы что-то у кого-то украли. Это бред какой-то. Мне, наоборот, надо было сделать так, чтобы было ни на что не похоже»,— сказал Анатолий Чуль.
Представление у памятника фонарщику в Рыбинске

Представление у памятника фонарщику в Рыбинске

Администрация Рыбинска

По словам господина Чуля, его поддерживают местные жители, которые восприняли претензию как противостояние «город на город». Исполнитель роли фонарщика Тимур Иванов полагает, что не нарушает прав костромских коллег.

«У нас ничего схожего с ними нет. У них — музей, экскурсии. У нас — ежедневное театрализованное представление для гостей города. Я не веду экскурсии, а провожу встречи с аниматором»,— сказал «Ъ-Ярославль» Тимур Иванов.

По его словам, команда подала заявку на регистрацию собственного товарного знака «Рыбинский фонарщик Тимофей Сергеевич». В администрации Рыбинска «Ъ-Ярославль» рассказали, что фонарщик у них не работает. Власти поддержали частный проект информационно.
«Ежедневное зажжение старинного керосинового фонаря стало красивой вечерней традицией в городе. Это событие было поддержано администрацией на информационных ресурсах. В наших публикациях мы использовали термин „фонарщик“ как общеупотребительное слово, обозначение профессии, а не как товарный знак»,— пояснили «Ъ-Ярославль» в администрации Рыбинска.
По словам Анны Скудаевой, авторы представления в Рыбинске отказались удовлетворить требования досудебной претензии. Она планирует обратиться с иском в Рыбинский городской суд. Сумму иска она еще не определила.
Партнер юридической фирмы INTELLECT, патентный поверенный Максим Лабзин считает, что сама концепция туристического проекта не может охраняться авторским правом.

«А вот товарный знак „Фонарщик“ должен вызывать у администрации Рыбинска беспокойство. Если суд придет к выводу, что это название обозначает туристический продукт, а не просто указывает на функцию человека, то иск будет удовлетворен с присуждением компенсации за нарушение в размере 100–500 тыс. руб. Вряд ли больше»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Лабзин.

Исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах полагает, что рыбинский и костромской форматы могли бы не конкурировать, а дополнять друг друга. Она призвала участников спора договориться и объединить усилия для совместного привлечения туристов.
«У Костромы — отлаженный коммерческий продукт и патент. У Рыбинска — живая городская традиция и бесплатный спектакль под открытым небом. Это два разных формата, которые только дополняют друг друга и делают наш маршрут еще богаче и интереснее»,— сказала она.

Авторы

  • Антон Голицын