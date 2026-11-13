Дуэль на фонарях
«Когда появился рыбинский проект, мы сразу почувствовали снижение туристического потока. Потому что основная часть туристов едет из Москвы, а плечо очень небольшое (Расстояние от Москвы до Костромы — около 335 км, до Рыбинска — около 310 км — „Ъ-Ярославль“). Когда они узнают, что в Рыбинске есть бесплатное представление, они отказываются ехать к нам»,— добавила Анна Скудаева.
«У нас ничего схожего с ними нет. У них — музей, экскурсии. У нас — ежедневное театрализованное представление для гостей города. Я не веду экскурсии, а провожу встречи с аниматором»,— сказал «Ъ-Ярославль» Тимур Иванов.
«А вот товарный знак „Фонарщик“ должен вызывать у администрации Рыбинска беспокойство. Если суд придет к выводу, что это название обозначает туристический продукт, а не просто указывает на функцию человека, то иск будет удовлетворен с присуждением компенсации за нарушение в размере 100–500 тыс. руб. Вряд ли больше»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Лабзин.