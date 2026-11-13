Дуэль на фонарях

Предпринимательница пояснила, что в развитие проекта в Костроме вложены значительные для нее средства, в том числе кредитные. Автор претензии потребовала прекратить использование товарного знака или же заключить лицензионное соглашение, а от администрации Рыбинска — убрать с городского сайта публикации о проекте. К рыбинской скульптуре «Фонарщик» у нее претензий нет. «С памятниками мы не воюем, памятник экскурсии не водит»,— сказала она.