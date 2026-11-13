Прокуратура добивается увольнения худрука пермского театра «У моста»

Как сообщает сообщает «Новый компаньон», надзорный орган добивается увольнения господина Федотова в связи с утратой доверия. Он усмотрел в действиях руководителя конфликт интересов, поскольку занимая должность руководителя театра, он постоянно выступал в качестве постановщика спектаклей, причем не только как режиссер, но и как художник, автор музыкального оформления.