Прокуратура добивается увольнения худрука пермского театра «У моста»
Прокуратура Перми подала иск в Ленинский районный суд об увольнении художественного руководителя пермского муниципального театра «У Моста» Сергея Федотова.
Как сообщает сообщает «Новый компаньон», надзорный орган добивается увольнения господина Федотова в связи с утратой доверия. Он усмотрел в действиях руководителя конфликт интересов, поскольку занимая должность руководителя театра, он постоянно выступал в качестве постановщика спектаклей, причем не только как режиссер, но и как художник, автор музыкального оформления.
Ранее в связи с утратой доверия также был уволен художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм. Руководство перешло к генеральному директору Егору Мухину.