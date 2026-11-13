Кандидатами на главу Чкаловска выдвинуты действующий руководитель и ее зам
Действующий глава муниципального округа город Чкаловск Любовь Владимирова вновь предложена на эту должность, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве внутренней политики региона. Также комиссии по рассмотрению кандидатур на пост глав муниципалитетов предложен заместитель главы Алексей Кутейников.
После рассмотрения претендентов комиссия представит кандидатуры губернатору, а тот — совету депутатов. В каждом случае претендентов должно быть не меньше двух.
Субъектами внесения предложений по кандидатам на пост главы МСУ могут быть парламентские партии, Совет муниципальных образований Нижегородской области, Общественная палата Нижегородской области и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.
Любовь Владимирова исполняла обязанности главы Чкаловска после увольнения в мае 2024 года прежнего руководителя Александра Кудряшова, осужденного на условный срок за превышение должностных полномочий. В октябре того же года ее утвердили главой МСУ.
Как писал «Ъ-Приволжье», для назначения нового руководителя в Выксе предложены аналогичные по должностям кандидаты — действующий глава и его заместитель.