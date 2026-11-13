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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Приволжье

Кандидатами на главу Чкаловска выдвинуты действующий руководитель и ее зам

Действующий глава муниципального округа город Чкаловск Любовь Владимирова вновь предложена на эту должность, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве внутренней политики региона. Также комиссии по рассмотрению кандидатур на пост глав муниципалитетов предложен заместитель главы Алексей Кутейников.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

После рассмотрения претендентов комиссия представит кандидатуры губернатору, а тот — совету депутатов. В каждом случае претендентов должно быть не меньше двух.

Субъектами внесения предложений по кандидатам на пост главы МСУ могут быть парламентские партии, Совет муниципальных образований Нижегородской области, Общественная палата Нижегородской области и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Любовь Владимирова исполняла обязанности главы Чкаловска после увольнения в мае 2024 года прежнего руководителя Александра Кудряшова, осужденного на условный срок за превышение должностных полномочий. В октябре того же года ее утвердили главой МСУ.
Как писал «Ъ-Приволжье», для назначения нового руководителя в Выксе предложены аналогичные по должностям кандидаты — действующий глава и его заместитель.

Авторы

  • Ирина Швецова