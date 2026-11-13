В Новосибирске продолжился суд по делу умершего бизнесмена о хищении 3 млрд рублей
Отто Сопроненко возглавлял концессию по строительству школ
Возобновился суд по делу руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко, которому вменяется в вину хищение свыше 3 млрд руб. при строительстве шести школ в Новосибирске. По ходатайству адвоката суд приобщил копию свидетельства о смерти предпринимателя, скончавшегося 9 октября.
«Стороны, нам нужно решить вопрос: либо о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого, либо мы продолжаем рассмотрение дела»,— сказала председательствующая в процессе судья Надежда Михеева. По закону, на разбирательстве могут настоять близкие бизнесмена, чтобы добиться посмертной реабилитации и восстановления доброго имени.
Свое мнение по этому вопросу должна будет высказать мать Отто Сопроненко, проживающая в Москве, которую суд признал его законным представителем. Для этого будет организован телемост с одним из судов столицы.
Весной 2024 года следственные органы завели дело о мошенничестве при реализации концессионных соглашений на строительство школ. Отто Сопроненко, руководителя ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"», задержали. Еще в 2021 году ООО и министерство образования региона заключили концессионное соглашение на возведение шести образовательных учреждений в Новосибирске на 5,7 тыс. мест. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов было выделено 3,1 млрд руб.
Строительство школ планировалось завершить в декабре 2022 года, однако срок сдачи неоднократно отодвигался. По версии следствия, концессионер завысил в документах объем и стоимость проделанных работ и представил их заказчику.
В феврале 2026 года по делу начался суд. В первый день слушаний Отто Сопроненко заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям и абсурдности обвинений.