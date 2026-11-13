В Новосибирске продолжился суд по делу умершего бизнесмена о хищении 3 млрд рублей

Весной 2024 года следственные органы завели дело о мошенничестве при реализации концессионных соглашений на строительство школ. Отто Сопроненко, руководителя ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"», задержали. Еще в 2021 году ООО и министерство образования региона заключили концессионное соглашение на возведение шести образовательных учреждений в Новосибирске на 5,7 тыс. мест. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов было выделено 3,1 млрд руб.