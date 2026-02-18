В Новосибирске начали судить концессионера по делу о хищении 3 млрд рублей

В Центральном райсуде Новосибирска сегодня началось рассмотрение по существу дела руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко, которому вменяется в вину хищение 3 млрд 102 млн руб. при строительстве шести школ. В судебном процессе прокурор огласил обвинительное заключение, стороны установили порядок исследования доказательств. Подсудимый, которому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) грозит до десяти лет лишения свободы, заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям и абсурдности обвинений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Пятой концессионной компании "Просвещение"» Отто Сопроненко

Также суд продлил бизнесмену срок домашнего ареста еще на три месяца.

Весной 2024 года следственные органы возбудили дело о мошенничестве при реализации концессионных соглашений на строительство школ. Отто Сопроненко, руководителя ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"», задержали. Еще в 2021 году ООО и министерство образования региона заключили концессионное соглашение на возведение шести образовательных учреждений в Новосибирске на 5,7 тыс. мест. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов было выделено 3,1 млрд руб.

Срок завершения строительства школ изначально был установлен в декабре 2022 года, однако он неоднократно отодвигался. По версии следствия, концессионер завысил в документах объем и стоимость проделанных работ и представил их заказчику.

По данным источников, второй фигурант расследования, гендиректор аффилированной фирмы «Инфраструктура детства» Алексей Шаповалов, скрылся. Суд вынес решение о его заочном аресте.

Между тем, в мае 2025 года минстрой Новосибирской области принял решение о демонтаже шести школ в Новосибирске, строительство которых велось в рамках концессионного соглашения. «Рабочая группа закончила обследование школ. Принято решение, что они находятся в аварийном состоянии. Объекты решено сносить»,— заявил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента заместитель губернатора Роман Теленчинов, курирующий строительную отрасль.

Илья Николаев