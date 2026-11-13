В элитном челябинском поселке построят два новых ФОКа

Согласно заданию на проектирование ДПТ, речь идет об участке, на котором уже расположен спорткомплекс UVM Игровик. При этом в задании указано, что речь идет о строительстве сразу двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Один из них, согласно заданию, будет представлять собой одноэтажное здание площадью от 1300 до 1900 кв. м, второй — здание переменной этажности (от 1 до 3 этажей) площадью от 400 до 2850 кв. м.