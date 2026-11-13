В элитном челябинском поселке построят два новых ФОКа
Мэрия города выпустила распоряжение о подготовке документов ДПТ
Администрация Челябинска опубликовала распоряжение за подписью главы города Алексея Лошкина о начале разработки документов по планировке территории (ДПТ) на участке возле пересечения улиц Татищева и Заповедной в поселке «Карпов пруд» в Центральном районе Челябинска. Инициатором подготовки ДПТ указан ИП Алексей Ушков.
Согласно заданию на проектирование ДПТ, речь идет об участке, на котором уже расположен спорткомплекс UVM Игровик. При этом в задании указано, что речь идет о строительстве сразу двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Один из них, согласно заданию, будет представлять собой одноэтажное здание площадью от 1300 до 1900 кв. м, второй — здание переменной этажности (от 1 до 3 этажей) площадью от 400 до 2850 кв. м.
Алексей Ушков — предприниматель, совладелец Челябинского инструментального завода и компании «Выбор-гарант». По данным системы СПАРК-Интерфакс, ему принадлежит торговая марка UVM Игровик.
UVM Игровик — спортивный комплекс, вмещающий площадку, предназначенную для игры в мини-футбол, баскетбол, гандбол, большой теннис, а также для проведения беговых тренировок или групповых занятий по аэробике, художественной гимнастике и йоге.