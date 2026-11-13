Вице-мэра Дивногорска осудили за взятки в виде дома и смартфона
Дивногорский городской суд вынес обвинительный приговор по делу бывшего вице-мэра Дивногорска Натальи Фроловой, задержанной в апреле этого года. Экс-чиновница получила восемь лет лишения свободы за взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в прокуратуре Красноярского края. Также на три года она лишилась права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.
В ходе следствия было установлено, что в 2022 году вице-мэр предложила директору ООО «Мегаполис» «взаимовыгодное сотрудничество», попросив вознаграждение за беспрепятственную приемку работ в сфере благоустройства и их своевременную оплату.
«Началось все с дорогого смартфона Samsung Galaxy S22, который бизнесмен подарил ей на день рождения. Вскоре женщина попросила у подрядчика 400 тыс. руб. под видом займа, который возвращать не планировала. На эти деньги она купила земельный участок в СНТ “Таволга”… Впоследствии чиновница попросила построить на участке дом. За несколько лет рабочие подрядчика залили фундамент, возвели стены из бруса, сделали крышу, вставили окна и уложили брусчатку»,— рассказали в надзорном ведомстве.
В суде было доказано, что все расходы по строительству дома и благоустройству приусадебного участка производились на средства предпринимателя. Таким образом, сумма взятки составила порядка 4,2 млн руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», взяткодателем в деле Натальи Фроловой выступил гендиректор «Мегаполиса», заключивший с муниципалитетом 14 контрактов на благоустройство и разборку строений. Он был осужден по другому делу о мошенничестве. По информации краевой прокуратуры, в ходе следствия глава компании заключил соглашение с прокурором о сотрудничестве и дал признательные показания, которые, в том числе, легли в основу доказательной базы дела бывшего вице-мэра Дивногорска.
По решению суда, построенный для Натальи Фроловой загородный дом и подаренный телефон конфискованы в доход государства.