Вице-мэра Дивногорска осудили за взятки в виде дома и смартфона

«Началось все с дорогого смартфона Samsung Galaxy S22, который бизнесмен подарил ей на день рождения. Вскоре женщина попросила у подрядчика 400 тыс. руб. под видом займа, который возвращать не планировала. На эти деньги она купила земельный участок в СНТ “Таволга”… Впоследствии чиновница попросила построить на участке дом. За несколько лет рабочие подрядчика залили фундамент, возвели стены из бруса, сделали крышу, вставили окна и уложили брусчатку»,— рассказали в надзорном ведомстве.