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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

В Белгородском округе закупят 31 дом для сирот за 111 млн рублей

Казенное учреждение «Собственность Белгородского муниципального округа» приобретает жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Муниципалитет хочет закупить 31 жилой дом. Максимальная цена контракта составляет 111,2 млн руб. из расчета порядка 3,6 млн руб. за каждый жилой объект. Информация появилась в ЕИС «Закупки».

Олег Харсеев / Коммерсантъ

  • По условиям закупки дома должны быть новыми — не ранее 2025 года постройки. Минимальная площадь жилого помещения составляет 33 кв. м. Каждый дом должен иметь стопроцентную внутреннюю отделку и быть оборудован всеми инженерными сетями.

  • Профинансируют закупку из средств местного бюджета. Продавец должен передать жилье муниципальному заказчику в течение 20 дней со дня заключения контракта. Заявки на участие в торгах будут принимать до 20 ноября. Итоги аукциона подведут 24 ноября.

В конце сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что ООО «Специализированный застройщик "Стройинжиниринг"» начало строительство десятиэтажного жилого дома в Старом Осколе на территории ЖК «Садовые кварталы» (пятая очередь). Выдача ключей планируется в июле 2028 года. Планируемая стоимость строительства составляет свыше 1,1 млрд руб.

Авторы

  • Денис Данилов