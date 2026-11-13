В Самаре стартовал прием заявок для льготников на бесплатную парковку в центре
На прием документов отведено до 30 рабочих дней; в многофункциональном центре уже зарегистрировали 12 обращений
Администрация Самары объявила о старте приема заявлений на бесплатную парковку на платных площадках для граждан, имеющих право на льготы. Услуга предоставляется в рамках тестового режима проекта «Парковка63», сообщили в мэрии.
Оформлением документов занимаются многофункциональные центры: заявитель может обратиться лично либо направить доверенное лицо. На сегодняшний день в МФЦ поступило 12 заявок.
Как поясняют в мэрии, льгота ориентирована в первую очередь на многодетные семьи, Героев Советского Союза и РФ, участников СВО и Великой Отечественной войны, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Для многих из них автомобиль остается единственным средством передвижения, поэтому бесплатная парковка должна обеспечить доступ к поликлиникам, больницам, учреждениям соцзащиты, образования и культуры.
Отдельный порядок предусмотрен для автомобилей людей с инвалидностью. Если транспортное средство уже числится в Федеральном реестре инвалидов, регистрировать его дополнительно не требуется: сведения передаются автоматически и будут учитываться программно-аппаратным комплексом «Парковка63», включая оборудование мобильного контроля, с момента запуска системы.
В противном случае необходимо обратиться в МФЦ: запись доступна дистанционно через Госуслуги, а также предусмотрен вызов специалиста на дом. Для получения разрешения потребуются паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства и документ, подтверждающий право на льготу, а также заполненное заявление.
Пакет документов проходит проверку в МФЦ и направляется в Центр организации дорожного движения, который принимает решение о включении автомобиля в базу автоматизированной системы платных парковок. О результате заявителя уведомят.