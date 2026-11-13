В Самаре стартовал прием заявок для льготников на бесплатную парковку в центре

Как поясняют в мэрии, льгота ориентирована в первую очередь на многодетные семьи, Героев Советского Союза и РФ, участников СВО и Великой Отечественной войны, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Для многих из них автомобиль остается единственным средством передвижения, поэтому бесплатная парковка должна обеспечить доступ к поликлиникам, больницам, учреждениям соцзащиты, образования и культуры.