В парке Маяковского начала работу 17-метровая горка

Горка будет работать со вторника по четверг в 12:00-20:00, в пятницу — в 12:00 до 21:00, по выходным и праздникам — в 11:00-21:00. Один спуск в будние дни для взрослых стоит 100 руб., для детей до 13 лет 70 руб., в выходные и праздники по 150 руб. и 100 руб. соответственно.