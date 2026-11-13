В парке Маяковского начала работу 17-метровая горка
В Екатеринбурге на территории парка Маяковского открыли 17-метровую горку «Т-Банк». Как сообщили в пресс-службе ЦПКиО, эта горка может работать без снега, льда и при положительных температурах.
Горка будет работать со вторника по четверг в 12:00-20:00, в пятницу — в 12:00 до 21:00, по выходным и праздникам — в 11:00-21:00. Один спуск в будние дни для взрослых стоит 100 руб., для детей до 13 лет 70 руб., в выходные и праздники по 150 руб. и 100 руб. соответственно.
Касса будет закрываться за полчаса до конца работы горки. Кататься на ней можно только с семи лет и при росте от 120 см. Тюбинги поднимаются наверх с помощью специального подъемника.