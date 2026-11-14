Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию третьего дома в ЖК «Камаполис»

Напомним, в декабре 2022 года между ООО «СЗ «Железно Пермь» и краевым минимущества был заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) бывшего мясокомбината, ограниченной улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной. Там девелопер возводит ЖК «Камаполис»: примерно 135 тыс. кв. м жилья, детский сад «Мамонтенок» — первый социальный объект в Пермском крае, построенный в рамках механизма КРТ. Он рассчитан на 320 детей, в нем также будут учиться школьники 1-4 класа школы №44. В 2030 году девелопером «Железно» рядом с ЖК «Камаполис» планируется также строительство школы на 1,1 тыс. учащихся. Первый дом площадью 13 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию летом 2025 года.