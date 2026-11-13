ФРП выделит 1,8 млрд рублей на два теплохода для нижегородской «Гамы»

«Гама» уже эксплуатирует два аналогичных теплохода («Золотое кольцо» и «Аурум»), они курсируют между Москвой, Нижним Новгородом, Ярославлем и Казанью. Судно рассчитано на 74 каюты и 180 пассажиров.