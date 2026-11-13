ФРП выделит 1,8 млрд рублей на два теплохода для нижегородской «Гамы»
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил первые два льготных займа по новой программе «Лизинг судов». Около 1,84 млрд руб. предоставят «Росагролизингу» на строительство круизных речных теплоходов ПКС-180 для нижегородской группы «Гама», сообщили в ФРП.
Средства предоставят под 1% годовых на 25 лет, покрыв около 97% затрат на создание трехпалубных судов, сообщил директор ФРП Роман Петруца. Средневзвешенная ставка лизинга для получателя судов составит 4,5% годовых.
Гендиректор «Росагролизинга» Владимир Балтер отметил, что для компании это первая сделка в сегменте круизного флота, данное направление планируется развивать.
«Гама» уже эксплуатирует два аналогичных теплохода («Золотое кольцо» и «Аурум»), они курсируют между Москвой, Нижним Новгородом, Ярославлем и Казанью. Судно рассчитано на 74 каюты и 180 пассажиров.