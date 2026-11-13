Уфимское «Динамо» обыграло фарм-клуб ЦСКА
Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» в матче мужской Суперлиги выиграл у ЦСКА-2. Матч на московском паркете завершился со счетом 86:63. Тем самым у ЦСКА-2 прервалась пятиматчевая победная серия.
Несмотря на преимущество «армейцев» в начале матча, первая четверть осталась за клубом из Уфы — 20:26. К середине игры отрыв сохранился — 40:48.
В третьей четверти подопечные Оливера Поповича увеличили преимущество до 10 очков — счет стал 59:69. В последнюю четверть московская команда набрала лишь четыре очка, тогда как в активе «Динамо» — 17 баллов: 63:86.
Лучшим по очкам в составе клуба из Уфы стал разыгрывающий Юрий Умрихин с 20 очками, в составе ЦСКА-2 — защитник Глеб Бухалов с 13 очками.
15 ноября в Грозном уфимцы в рамках очередного тура Суперлиги встретятся с местным «Динамо». 19 ноября состоится домашний матч с челябинским клубом ЧБК: это будет первая встреча 1/8 финала Кубка России.