В Башкирии воссоздали спортивное общество «Урожай»

История спортивного общества «Урожай» началась в 1956 году. Тогда в объединение вошли спортивные структуры и коллективы физкультуры работников сельского хозяйства всей РСФСР. Собственное подразделение «Урожая» существовало и в Башкирской АССР. В 1987 году общество прекратило существование.