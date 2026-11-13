В Башкирии воссоздали спортивное общество «Урожай»
В Башкирии начала работу АНО «Добровольное спортивное общество "Урожай"». Организация будет отвечать за развитие массового сельского спорта и организацию спортивных коллективов на предприятиях агропромышленного комплекса, сообщает министерство сельского хозяйства региона.
История спортивного общества «Урожай» началась в 1956 году. Тогда в объединение вошли спортивные структуры и коллективы физкультуры работников сельского хозяйства всей РСФСР. Собственное подразделение «Урожая» существовало и в Башкирской АССР. В 1987 году общество прекратило существование.
По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями «Урожая» являются бывший руководитель регионального штаба движения «Молодая гвардия» Владимир Яковлев и экс-глава Жуковского сельсовета Уфимского района Алексей Щекатуров. В попечительский совет вошли ректор Башкирского государственного аграрного университета Илдар Габитов и гендиректор ООО «Юрал Минералс» Азат Муфазалов.
В ближайшее время «Урожай» планирует создать систему спортивных соревнований для проведения турниров по настольному теннису, бильярду, футболу и волейболу между работниками агропромышленного комплекса и сельскими населенными пунктами