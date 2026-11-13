Три партии продуктов не пустили в Челябинскую область из-за вредителей

По заключению специалистов, в двух партиях хурмы общим весом 14,3 т выявлен червец Комстока, в партии кинзы весом 0,7 т — живой западный цветочный трипс. Инспекторы выдали собственникам грузов предписания. Последние решили направить продукцию на обеззараживание. После этой процедуры и повторного снятия проб фрукты и зелень можно будет продавать.