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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Приволжье

Мозаика из Янтарной комнаты, Караваджо и «Лиля»

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 13 по 15 ноября
Середина ноября в Нижнем Новгороде насыщена культурными событиями. В художественном музее открылась экспозиция из собрания бывшей императорской резиденции «Царское село». В кинотеатрах зрителей ждет биографическая драма о Лиле Брик. Театр оперы и балета завершает юбилейный фестиваль «Болдинская осень», а Новосибирский театр кукол представит в Нижнем свои лучшие постановки для детей и взрослых. Об этих и других событиях — в афише «Ъ-Приволжье».

Выставки

«Царское Село. Шедевры императорской резиденции» 0+
Подлинная мозаика «Осязание и обоняние» из Янтарной комнаты музея-заповедника «Царское Село»

Подлинная мозаика «Осязание и обоняние» из Янтарной комнаты музея-заповедника «Царское Село»

НГХМ

В корпусе «Зарубежное искусство» Нижегородского художественного музея открылась выставка «Царское Село. Шедевры императорской резиденции». На ней представлены 300 экспонатов из собрания Государственного музея-заповедника «Царское Село», бывшей летней резиденции российских императоров в Санкт-Петербурге. На выставке расскажут об истории архитектурного ансамбля резиденции — Екатерининского и Александровского дворцов и павильонов. В экспозиции представлены предметы декоративно-прикладного искусства, а также предметы быта царских особ. Центральной частью экспозиции стала подлинная мозаика «Осязание и обоняние» из главной достопримечательности Екатерининского дворца — Янтарной комнаты. Она чудом уцелела после Великой Отечественной войны и представлена в Нижнем Новгороде впервые.

Когда: с 11 ноября по 14 февраля

Где: НГХМ, корпус «Зарубежное искусство», Верхневолжская наб., 3

Билеты: 250 — 500 руб.

«Образы реальности» 0+
Выставка работ в технике большеформатной акварели к 70-летию художника Владимира Величко в Нижегородском государственном художественном музее

Выставка работ в технике большеформатной акварели к 70-летию художника Владимира Величко в Нижегородском государственном художественном музее

НГХМ

В корпусе Нижегородского художественного музея «Искусство XX века» к 70-летию заслуженного художника РФ, главы областного отделения Союза художников России Владимира Величко открылась выставка «Образы реальности». На ней представлено около 100 работ, написанных в технике большеформатной акварели. Центральное место вернисажа занимает Нижний Новгород: зритель увидит и Нижегородский кремль, и портреты местных деятелей политики, науки и искусства.

Когда: с 7 ноября по 13 декабря

Где: НГХМ, корпус «Искусство XX века», Минина и Пожарского пл., 2/2

Билеты: 250 — 500 руб.

«Вместе за Нижний» 0+
Фотосессия спортивных команд Нижнего Новгорода, представленная в Русском музее фотографии

Фотосессия спортивных команд Нижнего Новгорода, представленная в Русском музее фотографии

Русский музей фотографии

В Русском музее фотографии начала работать выставка о проекте «Вместе за Нижний», приуроченная ко Дню народного единства. Первая часть экспозиции посвящена единой игровой форме нижегородских спортивных команд за шесть лет реализации проекта. Понравившуюся форму можно будет поддержать в специальном голосовании, разместив стикер на карте региона. Во второй части выставки представлены репортажные фотографии с тематических матчей.

Когда: по 22 ноября

Где: Русский музей фотографии, Пискунова ул., 9а

Билеты: 150 — 300 руб.

Кино

«Лиля» 18+
Кадр из фильма «Лиля»

Кадр из фильма «Лиля»

«Атмосфера кино» / kinopoisk.ru

Байопик о музе советского авангарда Лиле Брик — жене Осипа Брика и возлюбленной Владимира Маяковского. Супругов Брик на экране воплотили Мария Смольникова и Евгений Стычкин, а Андрей Максимов подарил зрителям свою интерпретацию Маяковского. Режиссером выступила Вера Сторожева, которая до этого сняла сериал «Шифр» (18+). В центре сюжета — знакомство и дальнейшая жизнь поэта-футуриста вместе с семьей Бриков. Фильм разделен на три главы, рассказывающие об этапах жизни троицы: знакомство, «вычищение» Бриков из биографии Маяковского и последние годы жизни Лили. «Подобно тому, как Марина Цветаева и Анна Ахматова не принимали Наталью Гончарову, считая ее недостойной Пушкина, отношение к Лиле Брик всегда было полярным. Но факт остается фактом: Маяковский ее любил. И если он, такой мощный и независимый, нуждался в ней, значит, она почему-то была ему необходима», — отметила режиссер картины Вера Сторожева.

Когда: с 12 ноября

Где: «Империя грез», «Синема парк», «Орленок»

Билеты: 310 — 610 руб.

«Караваджо: Се Человек» 18+
Кадр из фильма «Караваджо: Се человек»

Кадр из фильма «Караваджо: Се человек»

TheatreHD

В рамках проекта TheatreHD на большом экране покажут «документальный триллер» Альваро Лонгории об истории обнаружения шедевра итальянского художника Микеланджело де Караваджо «Се Человек», который в 2021 году собирались продать на аукционе за 1,5 тыс. евро, однако эксперты оценили его более чем в 300 млн евро. Полотно принадлежало испанскому королю Филиппу IV и считалось утерянным. Создатели фильма запечатлели процесс атрибуции, реставрации и продажи картины. Картину номинировали на премию «Гойя» как лучший документальный фильм. Его покажут с русскими субтитрами.

Когда: 15 ноября

Где: «Синема парк», «Седьмое небо»

Билеты: 400 руб.

Спектакли

«Большие гастроли» 12+
Сцена из спектакля «Ревизор»

Сцена из спектакля «Ревизор»

Новосибирский областной театр кукол

В Нижний Новгород со своими постановками приезжает Новосибирский областной театр кукол. Организатором выступил Росконцерт, гастроли проходят по Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкульта РФ. Программа «Большие гастроли» направлена на поддержку детских и молодежных театров. Нижегородский государственный академический театр кукол предоставит сцену для показов спектаклей «Волшебная лампа Аладдина» (0+), «Ревизор» (12+) и «Крошка Енот» (0+). «Проект дает публике возможность познакомиться с творчеством ведущих театров страны, увидеть спектакли разных жанров и художественных направлений. В гастрольной афише представлены постановки для детей и взрослых, поэтому каждый сможет выбрать спектакль по душе», — пояснила директор Нижегородского театра кукол Алла Забегалова.

Когда: с 13 по 15 ноября

Где: Нижегородский театр кукол, Большая Покровская ул., 39б

Билеты: 350 — 800 руб.

«Летучий корабль» 6+
Сцена из спектакля «Летучий корабль»

Сцена из спектакля «Летучий корабль»

Театр юного зрителя

Мюзикл по сюжету русской народной сказки покажут нижегородцам на сцене Театра юного зрителя. Историю любви главных героев, которым противостоят отец царевны Забавы и Полкан, расскажут в музыкальном исполнении. Удивят зрителей и волшебные существа: Водяной исполнит джазовую композицию, а Бабки-ежки покажут яркий танцевальный номер.

Когда: 14 ноября

Где: ТЮЗ, Максима Горького ул., 145

Билеты: 400 — 900 руб.

Концерты

«Болдинская осень» 12+
В Нижнем Новгороде завершается фестиваль «Болдинская осень». 13—15 ноября в театре оперы и балета пройдут показы оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». Партию Германа — одну из самых сложных в опере — в разных составах исполнят один из ведущих российских теноров, солист нижегородской оперы Сергей Кузьмин и солист Музыкального театра «Геликон-опера», многократный лауреат Национальной оперной премии «Онегин» и премии Bravo Иван Гынгазов.
Сцена из оперы «Пиковая дама»

Сцена из оперы «Пиковая дама»

Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина

В рамках закрытия фестиваля 15 ноября в концертном Пакгаузе оркестр театра под управлением лауреата «Золотой маски» Федора Леднева представит мировую премьеру музыки Юрия Красавина к будущему балету «Алиса в стране чудес». В программе также прозвучит цикл Стравинского на стихи юного Пушкина и симфония № 10 Мясковского, вдохновленная «Медным всадником».

Когда: с 13 по 15 ноября

Где: Театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, Белинского ул., 59; концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж

Билеты: 500 — 3500 руб.

«Станция метро Горьковская» 18+

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ *

Музыкальная группа «Станция метро Горьковская» начнет в эти выходные тур с отчетным концертом по четырем городам, первым из которых станет Нижний Новгород. В стенах арт-пространства ЦЕХ * коллектив представит «концентрированный авантюризм». Зрителей ждет презентация нового альбома и уникальное мультимедийное шоу.

Когда: с 14 ноября

Где: Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ *, Варварская ул., 32

Билеты: 5000 — 8000 руб.

Лекции и мастер-классы

«Марокко. Анри Матисс» 16+
Очередной вечер в рамках цикла встреч на английском языке «Путешествия по миру через картины» c Анастасией Лаврентьевой — ведущим специалистом культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала Пушкинского музея (Арсенал). В центре внимания будет Анри Матисс и то, как поездка в Марокко изменила его жизнь и как визит в марокканский Танжер повлиял на его художественный талант.

Когда: 13 ноября

Где: Арсенал, Кремль, корп. 6

Билеты: 600 руб.

«Рисунки Фернана Леже в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина — ключ к творчеству мастера» 12+
В рамках выставки «Фернан Леже. Формула Стиля» (0+) лектор Виталий Мишин расскажет о творчестве французского художника и скульптора. В коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина более 60 рисунков Фернана Леже. Хранитель коллекции французского рисунка Пушкинского музея и кандидат искусствоведения через рисунок познакомит зрителя с различными периодами творчества Леже, его эстетическими взглядами и методами работы. На лекции можно увидеть произведения автора из других коллекций. «Рассмотрим аналогии и варианты и разберемся, как они связаны с московскими рисунками», — отметили организаторы.

Когда: 13 ноября

Где: Арсенал, Кремль, корп. 6

Билеты: 250 — 500 руб.

«Иван Рукавишников и Максим Горький. Авантюристы, победившие время» 12+
Выставка «Авантюры талантов. Среда авангарда в Нижнем Новгороде»

Выставка «Авантюры талантов. Среда авангарда в Нижнем Новгороде»

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

Нижегородцев ждет творческая встреча, которая пройдет в рамках последнего дня работы выставки «Авантюры талантов. Среда авангарда в Нижнем Новгороде». На ней историк Анна Эспарса погрузит посетителей в атмосферу дерзкого времени модерна. В центре дискуссии — многолетняя дружба и творческие биографии Ивана Рукавишникова и Максима Горького. В завершение покажут фильм «Максим Горький. Безмерный Вы человек!». Его сняли в рамках просветительского медиа-проекта «Литературные портреты в интерьере».

Когда: 15 ноября

Где: Арсенал, Кремль, корп. 6

Билеты: вход свободный, по регистрации на сайте Арсенала