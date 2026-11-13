Мозаика из Янтарной комнаты, Караваджо и «Лиля»

Байопик о музе советского авангарда Лиле Брик — жене Осипа Брика и возлюбленной Владимира Маяковского. Супругов Брик на экране воплотили Мария Смольникова и Евгений Стычкин, а Андрей Максимов подарил зрителям свою интерпретацию Маяковского. Режиссером выступила Вера Сторожева, которая до этого сняла сериал «Шифр» (18+). В центре сюжета — знакомство и дальнейшая жизнь поэта-футуриста вместе с семьей Бриков. Фильм разделен на три главы, рассказывающие об этапах жизни троицы: знакомство, «вычищение» Бриков из биографии Маяковского и последние годы жизни Лили. «Подобно тому, как Марина Цветаева и Анна Ахматова не принимали Наталью Гончарову, считая ее недостойной Пушкина, отношение к Лиле Брик всегда было полярным. Но факт остается фактом: Маяковский ее любил. И если он, такой мощный и независимый, нуждался в ней, значит, она почему-то была ему необходима», — отметила режиссер картины Вера Сторожева.