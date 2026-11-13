Мозаика из Янтарной комнаты, Караваджо и «Лиля»
Выставки
Когда: с 11 ноября по 14 февраля
Где: НГХМ, корпус «Зарубежное искусство», Верхневолжская наб., 3
Билеты: 250 — 500 руб.
Когда: с 7 ноября по 13 декабря
Где: НГХМ, корпус «Искусство XX века», Минина и Пожарского пл., 2/2
Билеты: 250 — 500 руб.
Когда: по 22 ноября
Где: Русский музей фотографии, Пискунова ул., 9а
Билеты: 150 — 300 руб.
Кино
Когда: с 12 ноября
Где: «Империя грез», «Синема парк», «Орленок»
Билеты: 310 — 610 руб.
Когда: 15 ноября
Где: «Синема парк», «Седьмое небо»
Билеты: 400 руб.
Спектакли
Когда: с 13 по 15 ноября
Где: Нижегородский театр кукол, Большая Покровская ул., 39б
Билеты: 350 — 800 руб.
Когда: 14 ноября
Где: ТЮЗ, Максима Горького ул., 145
Билеты: 400 — 900 руб.
Концерты
Когда: с 13 по 15 ноября
Где: Театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, Белинского ул., 59; концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж
Билеты: 500 — 3500 руб.
Когда: с 14 ноября
Где: Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ *, Варварская ул., 32
Билеты: 5000 — 8000 руб.
Лекции и мастер-классы
Когда: 13 ноября
Где: Арсенал, Кремль, корп. 6
Билеты: 600 руб.
Когда: 13 ноября
Где: Арсенал, Кремль, корп. 6
Билеты: 250 — 500 руб.
Когда: 15 ноября
Где: Арсенал, Кремль, корп. 6
Билеты: вход свободный, по регистрации на сайте Арсенала